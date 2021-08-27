كورونا في إيران.. الوفيات تتخطى 105 آلاف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت وزارة الصحة الإيرانية، الجمعة، 571 حالة وفاة في عموم البلاد جراء تفشي فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في إفادة صحفية لها بشأن آخر ضحايا فيروس كورونا، واطلعت عليها مراسلة ”الخليج 365” في طهران، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 571 حالة وفاة مع تسجيل 36 ألفا و279 حالة إصابة بفيروس كورونا".

وبهذه الأرقام الجديدة يرتفع عدد الوفيات في إيران إلى 105 آلاف و287 شخصاً، فيما بلغ عدد الإصابات الكلي 4 ملايين و869 ألف و414 حالة إصابة.

وأضافت الوزارة الإيرانية: "خلال هذه الفترة (الـ24 ساعة الماضية) جرى نقل 4799 من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج"، مشيرة إلى وجود 7817 من المصابين بحالة صحية حرجة للغاية.

وتعد إيران من أكثر البلدان المتضررة في الشرق الأوسط والمنطقة من فيروس كورونا، فيما تواجه البلاد الموجة الخامسة التي بدأت في يوليو/تموز الماضي.

وفي ظل أزمة فيروس كورونا، تسير عملية التطعيم العامة في إيران بشكل بطيء للغاية، فيما يتخوف بعض الإيرانيين من تلقي اللقاحات التي تستوردها الحكومة الإيرانية.