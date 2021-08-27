ما معدل انتشار فيروس كورونا داخل الأسرة الواحدة؟ دراسة تجيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى أن معدل انتقال عدوى كورونا بين الأفراد المقيمين في نفس المنزل يصل لـ32%.

ورصدت دراسة جديدة أجراها مجموعة من الباحثين في جامعة "نورث كارولينا" بالولايات المتحدة، مدى السرعة التي يمكن أن ينتشر بها فيروس كورونا المستجد بين المقيمين داخل المنزل الواحد، ووجدت أن معدل انتقال العدوى بينهم يصل لـ32%، وفقاً لموقع "Study Finds" الأمريكي.

وأضاف الموقع، في تقرير نشره الخميس، أن الباحثين تتبعوا 100 مصاب بفيروس كورونا المستجد، والذين كانوا يعيشون مع 208 أشخاص في نفس السكن، في الفترة بين شهري أبريل/ نيسان وأكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وأشار الموقع إلى أن فريق الباحثين قد أجرى اختبارات "بي سي آر" لجميع الأشخاص المقيمين في نفس المنزل على أساس أسبوعي لمدة 3 أسابيع بعد نتيجة إيجابية لكورونا لأحد المقيمين، وخلص الباحثون إلى أن معدل انتقال الفيروس في المنزل الواحد كان 32%.

ونقل الموقع عن مؤلفة الدراسة، الأستاذة المساعدة في كلية الطب بـ"نورث كارولينا"، الدكتورة جيسيكا لين، قولها: "في بعض الأحيان كنا نذهب إلى المنازل لفحص الأشخاص بعد أربعة أو خمسة أيام من ظهور الأعراض على المصاب الأولي بفيروس كورونا، وبحلول ذلك الوقت كنا نجد أن الكثير من أفراد الأسرة قد باتوا مصابين بالفعل، ولكن لأن هذه العدوى قد حدثت قبل أن نصل إلى هناك، فإننا لم نتمكن من تضمينها في بياناتنا".

ولفت الباحثون إلى أنه مع وضع متغير دلتا الأكثر عدوى في الاعتبار فإن معدلات انتقال العدوى بين أفراد المنزل الواحد الآن من المفترض أن تكون أعلى بكثير في الوقت الحالي.

ووفقاً للموقع، فإن معظم الإصابات الثانوية التي حدثت للمقيمين في منزل واحد قد حدثت بسرعة، إذ إنها حدثت خلال الأسبوع الأول من ظهور نتيجة إيجابية لأول مصاب في المنزل، كما اشتركت الحالات في وجود حمولة فيروسية مماثلة في الأنف والبلعوم، وهو ما اعتبرته الدكتورة لين يكشف عن أهمية الحمل الفيروسي، إذ إنه كلما زاد هذا الحمل الفيروسي تزيد معه فرصة الانتقال الثانوي للعدوى في المنزل".

ونصح مؤلفو الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة "الأمراض المعدية السريرية" الطبية، بضرورة الحصول على لقاح كورونا كلما زاد عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد، وذلك لأنه كلما زاد عدد الحاصلين على التطعيم في المنزل، قلت فرصة الإصابة بالعدوى.