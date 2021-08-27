شكرا لقرائتكم خبر عن في موجة الحر.. رطب وظبط جسمك بالأكل الصحي والماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، وزيادة الشعور بالحر، ينتاب الكثيرون الحيرة حول نوعية الطعام الذي ينصح بتناوله خلال موجات الحر، ولذا يقدم ”الخليج 365” روشتة غذائية خلال موجة الحر للحصول علي ترطيب الجسم، وذلك وفقًا لموقع "healthline" الطبي.

أكد التقرير أن هناك بعض الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقليل الشعور بحرارة الطقس، وأخري تزيد من حرارة الجسم، ولذا علي الشخص تجنب هذا النوع من الطعام للحفاظ علي صحته، وأيضًا الإكثار من الأطعمة الصحية التي تزيد من ترطيب الجسم، ومنها:

-الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف والماء تعد خيارًا جيدًا في ظل ارتفاع درجات حرارة الطقس، فهي تساعد علي ترطيب الجسم، والحد من إصابته بالجفاف.

-تناول ما لا يقل عن 3 لتر ماء يوميا، خيارا جيدا يساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم، وأيضًا يحافظ علي نسبة السوائل المتواجدة في الجسم.

-طبق السلطة الخضراء يعد كنز خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس، وذلك لأنه غنى بالعناصر التي يحتاجها الجسم من فيتامينات وعناصر غذائية، وأيضا امداد الجسم بالماء التي يحتاجها علي مدار اليوم.

- الفواكه تساعد علي ترطيب الجسم بشكل كبير، فهي غنية بالألياف والعناصر الغذائية الهامة للجسم، ولذا عليك تناول البرتقال و البطيخ لتنظيم نسبة السوائل في الجسم.

وأخيرًا نصح التقرير، بضرورة تجنب المشروبات الحارقة والحارة كالزنجبيل والقرنفل والزعتر، والقرفة، لأنها تزيد من شعور بحرارة الطقس.