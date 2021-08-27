شكرا لقرائتكم خبر عن مع عودة الموجة الحارة.. نصائح لكِ ولطفلك للوقاية من أشعة الشمس الضارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد البلاد موجة حر جديدة، ومع ارتفاع درجات الحرارة أنت دائمًا بحاجة إلى الترطيب للتكيف مع هذا الطقس السيئ، وهناك مجموعة من الإجراءات الاحترازية يجب الالتزام بها للتعامل مع هذه الموجة الحارة للحفاظ على رطوبتك وأطفالك والوقاية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

وفى ظل التردد على أماكن التنزه العامة من حدائق ونوادى وغيرها والذهاب إلى الشواطئ، فمن الضرورى الحرص على حماية جلدك وطفلك من أشعة الشمس الحارقة التى قد تؤثر سلبًا على الجلد وتسبب الحروق وغيرها، على النحو التالى:

1- تجنب التعرض لأشعة الشمس الضارة خاصة فى وقت الذروة والتى تكون عادة ما بين الساعة 10 صباحًا و2 ظهرًا.

2- من المهم ارتداء النظارات الشمسية التى تحميك من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي الوقاية من أمراض والتهابات العيون فى هذا الطقس الحار.

3- الحرص على ارتداء القبعات خاصة بالنسبة للأطفال التى تحمى البشرة من أشعة الشمس الضارة.

4- حاولى الجلوس خاصة بصحبة أطفالك فى مناطق الظل قدر الإمكان وتجنب التعرض المباشرة لأشعة الشمس خاصة فى وقت الذروة للوقاية من آثارها الضارة.



كريم واقي الشمس لطفلك

5- الحفاظ على رطوبة الجسم قدر الإمكان لتفادى إصابتك وطفلك بالجفاف، وذلك عن طريق شرب كمية وفيرة من السوائل خاصة الماء والعصائر الطبيعية التى تحتوى على نسبة قليلة من السكر من أجل ترطيب الجسم بالشكل المطلوب.

6- الحرص على استخدام كريم واقى الشمس المناسب لكِ ولأطفالك خاصة أثناء التواجد على الشواطئ وحمامات السباحة لحماية الجلد من الحروق الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

7- من المهم أيضًا ارتداء الملابس الفضفاضة ذو الألوان الفاتحة خاصة أن الملابس الداكنة تمتص المزيد من الحرارة، كما أن ارتداء الملابس الضيقة فى هذا الطقس الحار لأنها تعيق التعرق الذى يعتبر نظام التبريد الطبيعى للجسم.

8- وأثناء التواجد بالمنزل، من المهم ترطيب الجسم بأخذ حمام بالماء البارد خاصة بعد العودة من الخارج، من أجل ترطيب الجسم والشعور بالاسترخاء وتخفيف التوتر الناتج عن الطقس الحار.