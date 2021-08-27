أسباب رائحة العرق الكريهة وطرق علاجها 

بيروت - نادين محمد -

النظافة من أهم العوامل في الحفاظ على صحتنا وبعيدًا عن الأمراض والالتهابات.

يمكن أن تكوني شخص بإبط تفوح منه رائحة العرق الكريهة مما يترك انطباعًا سيئًا في عقول الآخرين عنكِ. الإبط ذو الرائحة الكريهة يمكن أن يجعل الشخص منبوذًا على الرغم من أنها مشكلة شائعة يمكن بسهولة السيطرة عليها.

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عندما يتعرق الشخص ، يختلط السائل مع البكتيريا الموجودة على الجلد وعند التجفيف يسبب رائحة كريهة. هذه الرائحة الكريهة ناتجة عن قلة النظافة أو عدم استخدام منتجات الجلد المناسبة أو يمكن أن تكون بسبب سبب طبي يحتاج إلى علاج.

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يمكن اتخاذ عدة خطوات أو علاجات لمنع أو تقليل التعرق المفرط ، مما قد يساعد في تخفيف القلق الذي قد يعاني منه الشخص بسبب هذه الحالة. يمكن أن يساعد استخدام مزيل العرق أو العلاج بدون وصفة طبية أو الأدوية الموصوفة في التخلص من رائحة الإبط. ومع ذلك ، فإن الإفراط في استخدام منتجات يمكن أن يؤدي أحيانًا إلى آثار جانبية أيضًا.

ما الذي يسبب رائحة كريهة للإبطين؟

إن رائحة الإبط الكريهة ناتجة عن التعرق ، وهو أمر طبيعي ووظيفة ضرورية للجسم تساعد في الحفاظ على درجة حرارة الجسم. يوجد نوعان رئيسيان من الغدد العرقية:

تغطي الغدة المفرزة غالبية الجسم وتفتح مباشرة على سطح الجلد بينما توجد الغدة المفرزة في المناطق التي تتكون من بصيلات الشعر مثل الفخذ والإبط. العرق الذي تفرزه غدة الإكرين هو لتبريد الجسم وعديم الرائحة حتى تبدأ البكتيريا في تكسيره وتجعله كريه الرائحة بينما يتم إطلاق العرق الناتج عن الغدد المفرزة تحت سيطرة الهرمونات وله بعض الروائح الخفيفة .

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تنشط الغدد العرقية المفرزة منذ الطفولة وتصبح الغدد العرقية المفرزة أكثر نشاطًا خلال فترة البلوغ. عندما يتعرق الشخص أكثر من المعتاد على وجه التحديد من اليدين والقدمين والإبطين ، وأحيانًا من الجسم كله يطلق عليه فرط التعرق . هذه الحالة غير ضارة ولكنها في بعض الأحيان تكون نتيجة لمشاكل طبية مثل ضعف الغدة الدرقية. يمكن لبعض الأطعمة مثل الثوم والبصل أن تغير رائحة الجسم.

نصائح للوقاية من رائحة الإبط الكريهة

استحم يوميًا بالصابون.

الاستحمام بعد ممارسة نشاط شاق مثل ممارسة الرياضة أو ممارسة الرياضة للتخلص من البكتيريا

استخدام مزيل العرق أو مضاد التعرق مع حلاقة الإبط

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كما يساعد ارتداء ملابس فضفاضة تسمح بمرور الهواء في منع التعرق المفرط

ارتداء ملابس جديدة يومياً من أجل النظافة