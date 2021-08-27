شكل شحمة الاذن يكشف الكثير من الامراض

بيروت - نادين محمد - تكشف الأذنان بعض الصفات التي يتمتع بها أصحابها. وقد أشارت دراسة أجريت أخيراً إلى أن شحمة الأذن المتصلة بأسفل الحنك تدلّ على أن الشخص يتمتع بصفات عادية وغير مميزة. وفي المقابل ذكرت أن شحمة الأذن المنفصلة تدلّ على وجود صفات فريدة وجاذبة للاهتمام وطباع قوية لدى صاحبها.

ما تقوله شحمة أذنك عن صحتك

لا يدل شكل شحمة الاذن على شخصيتك فحسب، بل إنه يشير أيضاً إلى أنّك تعانين من بعض الأمراض والأزمات الصحية.

1- أمراض القلب والشرايين:

إذا لاحظت وجود تجويف في شحمة أذنك، فهذا يشير إلى أنّك قد تصبحين عرضة للإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بقلبك وشرايينك. إسألي الطبيبة عن أعراض هذه الأمراض وانتبهي.

2 - نقص الفيتامينات والكالسيوم:

أنظري إلى أذنك في المرآة. فإذا كان لونها شاحباً، اعلمي أّنك ربما تعانين من نقص في بعض الفيتامينات وفي الكالسيوم. أجري الفحوصات اللازمة لتتمكني من تعويض ذلك النقص.

3- مشكلات الكلى:

إذا لاحظت أن لون أذنيك أصبح أحمر، فهذا يدلّ على أنّك قد تعانين من مشكلات عدة أبرزها أمراض الكلى. فانتبهي جيداً لكن لا تخافي.

تحوّل لون أذنيك إلى الأحمر الداكن فهذا يدل على اضطرابات دماغية وعلى أنّك ربما تعانين من خلل في ذاكرتك و من صداع مستمر أو من مشكلات مختلفة في رأسك.

4 -التهابات غضروف الأذن:

في هذه الحال تأخذ أطراف أذنك اللون الأحمر. ويشكل هذا اللون أحد أعراض متلازمة تصيب الغضاريف. وقد يترافق ذلك مع احمرار وتورم الأنف وتغيّر شكله. كما قد يعاني المريض من سعال شديد.

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