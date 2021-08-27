شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تعرفى أن طفلك يعانى من فرط الحركة ونقص الانتباه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى العديد من الأطفال من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه "ADHD"، حيث يُظهر الأطفال المصابون بهذا الاضطراب علامات عدم الانتباه وفرط النشاط أو الاندفاع بطرق معينة، في هذا التقرير نتعرف على علامات تدل على إصابة طفلك بفرط الحركة ونقص الانتباه، وفقاً لموقع "webmd".

أعراض فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال

- حركة مستمرة للطفل

- قد يبدو الطفل أنه لا يستمع لكلامك.

-يجد صعوبة في اللعب بهدوء

-كثيرا ما تتحدث بشكل مفرط

-مقاطعة أو تطفل على الآخرين

- يمكن صرف انتباهه بسهولة

-لا ينهي المهام

3 أنواع من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال

قد يصنف الأطباء الأعراض على أنها الأنواع التالية من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط:

-نوع مفرط النشاط / مندفع: يُظهر الأطفال سلوكًا مفرط النشاط ومندفعًا، ولكن في الغالب يكونون قادرين على الانتباه.

-نوع نقص الانتباه كان يُعرف سابقًا باسم اضطراب نقص الانتباه (ADD) هؤلاء الأطفال ليسوا نشيطين بشكل مفرط إنهم لا يعطلون الفصل الدراسي أو الأنشطة الأخرى ، لذلك قد لا يتم ملاحظة أعراضهم.

-النوع المشترك (نقص الانتباه وفرط النشاط / اندفاعي).يُظهر الأطفال المصابون بهذا النوع من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه كلا الفئتين من الأعراض وهذا هو الشكل الأكثر شيوعًا لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

علاج فرط الحركة ونقص الانتباه

تشير الدراسات إلى أن العلاج طويل الأمد بمزيج من الأدوية والعلاج السلوكي أفضل بكثير من مجرد العلاج الدوائي، أو عدم وجود علاجات محددة للتحكم في فرط النشاط والاندفاع وعدم الانتباه وأعراض القلق والاكتئاب.

أدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في الطفولة

فئة من العقاقير تسمى المنبهات النفسية هي علاج فعال للغاية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في مرحلة الطفولة، تساعد هذه الأدوية الأطفال على تركيز أفكارهم وتجاهل المشتتات.

العلاج الآخر المستخدم لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال هو الأدوية غير المنشطة.