الأطفال ليسوا بخير! دراسة تشير إلى تضاعف عدد الأطفال التعيسين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - حذر تقرير جديد أنّ ما يقرب من ضعف عدد الأطفال البريطانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً غير راضين عن حياتهم كما كانوا قبل عقد من الزمان.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: وجدت دراسة أجراها باحثون من جامعة إسيكس أنّ 6.7 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً أبلغوا عن تعاستهم في عام 2018-2019، بزيادة 3.8 في المائة عن عام 2009-2010.

تم تسجيل الرقم الأخير، وهو أعلى نسبة مسجلة في عقد من الزمان، قبل كوفيد-19 وبالتالي إنّ هذا الرقم لا يشمل التأثير السلبي للوباء.

عانى واحد من كل 25 طفلاً من الاضطرابات التي حدثت في العام ونصف العام الماضي، وهويمثل الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم الصحة العقلية، حسبما ذكر التقرير.

وتشمل مجالات عدم الرضا التي أعرب عنها الأطفال مشاكل حول التجارب في المدرسة، والعلاقات مع الأصدقاء والمخاوف بشأن مظهرهم.

وقال مارك راسل، الرئيس التنفيذي لجمعية الأطفال، لصحيفة الغارديان: “من المحزن للغاية أن نرى أن رفاهية الأطفال تسير في اتجاه هبوطي لمدة 10 سنوات”.

“علاوة على ذلك، لم يتعامل عدد من الأطفال بشكل جيد مع الوباء. وأضاف: “التعاسة في هذه المرحلة يمكن أن تكون علامة تحذير على القضايا المحتملة في سنوات المراهقة اللاحقة”.

وفقاً للتقرير، فإنّ الأطفال في سن 14 الذين هم غير راضين عن حياتهم هم أكثر عرضة بشكل كبير للتعرض لقضايا الصحة العقلية في عمر 17.

وبالنظر إلى النتائج، يحثّ السيد راسل الحكومة على وضع خطة عمل لتحسين رفاهية الأطفال، وتقييم سعادة الطفل بشكل أفضل على أساس سنوي وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة العقلية المناسبة.

جنباً إلى جنب مع بيانات إسيكس التي تمّ جمعها قبل جائحة كوفيد-19، أشار التقرير أيضاً إلى استطلاع طال 2,000 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً في المملكة المتحدة هذا العام، والذي وجد أنّ الأطفال صنفوا سعادتهم تجاه حياتهم الأسرية بمعدل 8.1 من أصل عشرة.

أما على صعيد الصحة، حصل متوسط التقييم على 8.0 والصداقات على 7.8، في حين انخفض شعور الأطفال الإيجابي تجاه مظهرهم (7.2) والمدرسة (7.1) والمستقبل (6.9).

في حين حصلت المدرسة على متوسط تصنيف مرتفع نسبياً، صنف عدد أكبر من الأطفال تجاربهم مع المدرسة على أنها تجعلهم غير سعداء أكثر من أي مجال آخر من مجالات الحياة. هؤلاء الأطفال شكلوا 12.2 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع، مقابل 9 في المائة فقط قبل 10 سنوات.

وشملت مصادر البيانات الأخرى للتقرير دراسة الألفية من كلية لندن الجامعية، والتي راقبت 18000 شخصاً ولدوا في الفترة بين عامي 2000 و2002.

وقال توم مادرز، مدير جمعية الصحة العقلية الخيرية للعقول الشابة، لصحيفة الغارديان: “من المثير للصدمة أن نرى المزيد من الانخفاض في مستوى سعادة الأطفال والشباب وأنّ الآلاف غير راضين عن حياتهم بشكل عام”.

“لقد كان العام الماضي صعباً للغاية بالنسبة للكثير من الشباب الذين يكافحون من أجل التعامل مع العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة والقلق بشأن المستقبل.”

“من الواضح أنّ الوباء ليس سوى جزء واحد من الصورة، مع مواجهة الشباب لضغوط متعددة تؤثر على رفاهيتهم العامة.”

وقال الرئيس التنفيذي لشركة NSPCC بيتر وانليس لصحيفة الغارديان: “الأمر يتجاوز الوباء. إنّ النتائج التي توصل إليها تقرير الطفولة الجيدة تظهر اتجاهاً مقلقاً على المدى الطويل. ”

وأضاف: “من الضروري أن نستمع ونرد على ما يخبرنا به الأطفال والشباب عن حياتهم”. تحاول NSPCC مكافحة قضايا صورة الجسد بين الأطفال.

واختتم السير بيتر قائلاً: “نحن نعلم أنّ الأطفال لا يزالون يعانون من الشعور بأنهم بحاجة إلى أن يتمّ النظر إليهم بطريقة معينة، وقدمنا ما يقرب من 5000 جلسة استشارية حول صورة الجسد منذ نيسان الماضي”.