كوفيد 22 ..هل سيكون أشد فتكا من متحو دلتا

بيروت - نادين محمد -

كثرت المخاوف مؤخراً بعد أن حذر البروفيسور ساي ريدي الأستاذ المشارك في المناعة الاصطناعية في جامعة ETH ، من أن العالم سيواجه في عام 2022 فيروس Covid-22 والذي من المتوقع أن يكون أشد فتكاً من متحور دلتا والذي يعد أخطر سلالات فيروس كورونا حالياً.

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قد جاء ذلك وفقاً لحديث البروفيسور ساي ريدي خلال مقابلة لصحيفة Blick السويسرية الناطقة بالألمانية وحديثه حول برنامج التطعيم وظهور دلتا كورونا والمرحلة التالية من الوباء والتي يمكن أن ترى متغيرات أخرى مثل بيتا أو جاما والتي أصبحت بالفعل أكثر عدوى؛ ليأتي متغيرCovid-22 والذي من المتوقع أن يكون متغيرًا آخر يلوح في الأفق العام المقبل عن طريق اتحاد الفيروسات لخلق سلالة أكثر قوة وقدرة على الانتشار على غرار باقي المتغيرات التي ظهرت مؤخراً وتعد جزءاً طبيعياً من تطور الفيروسات، كما حدث خلال الفترة الماضية وظهور عدة أنواع من فيروس كورونا بالفعل .

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ولمجلة forbes علق البروفيسور لورانس يون، عالم الفيروسات في جامعة وارويك قائلاً: “إن احتمال ظهور متغير آخر لفيروس كورونا العام المقبل نتيجة لتوليف السلالات الموجودة أمر غير مرجح إلى حد كبير”.

أشار إلى إن أفضل طريقة لمنع تطور أي متغيرات جديدة لفيروس كورونا هي وقف انتشار الفيروس، وهنا يأتي وفقاً لكثير من الخبراء دور التطعيم خاصة ومحاربة ظهور في المستقبل متغيرات أخرى لفيروس كورونا مثل Covid-22 .

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