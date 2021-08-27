للبنات تخسيس سريع برجيم الشوربة والزبادي في المساء 

بيروت - نادين محمد -

تبحث الكثير من البنات عن طرق تخسيس سريع من اجل استعادة الرشاقة وخسارة الوزن الزائد في مدة قصيرة جداً. ويبدو ان بعض الخبراء وجدوا الحل وهو تناول الشوربة والزبادي في المساء. فهذا لا يسبب الشعور بالحرمان كما انه لا يقضي باتباع رجيم قاس جداً خلال النهار. ولهذا ستحب الكثيرات تطبيق هذه الحمية التي تعتبر طريقة تخسيس سريع مثالية وناجحة للبنات.

الشوربة والزبادي للتنحيف السريع



من الممكن اتباع طريقة تخسيس سريع للبنات من اجل خسارة الوزن في مدة قياسية. فمن المعروف ان الكثيرات لا يحببن تطبيق انواع الرجيم القاسية التي تسبب الشعور بالحرمان وقد تدفع بعد ذلك الى تناول كمية كبيرة من الطعام ما يؤدي الى اكتساب الوزن مجدداً.

وتقوم هذه الطريقة على تناول الشوربة واللبن الزبادي الطبيعي خلال وجبة المساء. وفي هذه الحالة يجب ان تحتوي الشوربة على الخضار وعلى عدد قليل من السعرات الحرارية وعلى الكثير من الالياف. وهذا يعني ان تناولها يساعد على الشعور بالشبع لساعات طويلة ما يحد من الرغبة في الاكل قبل موعد النوم. ومن الممكن ان يحتوي هذا الطبق مثلاً على مكونات مثل الشمندر والبروكولي والبطاطا والجزر. ومن الافضل ان يتم تحضيره في المنزل من دون اضافة مكونات دسمة.

اما اللبن الزبادي فيجب ان يكون خالياً من المحليات ومن المهم ان يكون طبيعياً. كما يمكن اختيار اللبن اليوناني او المعطر. ومن المهم معرفة عدد السعرات الحرارية التي يحتوي عليها قبل تناوله.

ويمكن تناول هذه الوجبة قبل ساعات قليلة من موعد النوم ان يحد من الاحساس بالجوع. وهذا يعني انه يمنع تراكم الدهون في مناطق الجسم المختلفة. ولهذا يمكن هذا النظام ان يساعد على خسارة الوزن.

ومن اجل تحقيق النجاح اثناء تطبيق طريقة تخسيس سريع للبنات ولخسارة الوزن في مدة قصيرة جداً، من الضروري ان يتم خلال النهار اتباع نظام غذائي صحي. وفي هذه الحالة يجب تطبيق المثال الذي يقضي بتناول وجبة ملك في الصباح وامير في فترة الظهر وفقير في المساء.

في الصباح



يمكن تناول كوب من مشروب ساخن مثل القهوة او الشاي من دون سكر، حصة من منتجات الالبان والاجبان، قطعة متوسطة الحجم من الخبز او التوست الكامل، قطعة صغيرة من لحم الحبش من دون دهون، حبة فاكهة.

عند الظهر



يمكن في هذه الفترة تناول وجبة الغداء ومن المفيد ان تحتوي على السلطة وحصة متوسطة الحجم من الدجاج او الحبش او اللحم، على ان يتم تحضيرها عن طريق الشواء او الطهو على البخار من دون اضافة المواد الدسمة. فهذا يساعد على الاحساس بالشبع خلال النهار ويحد من الرغبة في الاكل قبل حلول موعد العشاء. كما من الضروري الحرص خلال النهار على تناول اطعمة غنية بالمغذيات من اجل منع حدوث اي نقص في العناصر الاساسية التي يحتاج اليها الجسم من اجل اداء وظائفه الحيوية. وهكذا يمكن تطبيق طريقة تخسيس سريع للبنات برجيم الشوربة والزبادي في المساء بنجاح.

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