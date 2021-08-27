"فضة ونحاس".. باحثون مكسيكيون يبتكرون كمامة مقاومة لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الصحيفة الرسمية للجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك إن باحثين بالجامعة ابتكروا كمامة تستخدم طبقات دقيقة من الفضة والنحاس لتحييد فيروس كورونا.

وأطلقت الجامعة على الكمامة المضادة للميكروبات المكونة من 3 طبقات اسم (ساك سي.يو)، وساك تعني فضة بلغة المايا أما "سي.يو" فهو الرمز الكيميائي للنحاس.

ومن أجل اختبار الكمامة أخذ الباحثون قطرات من الفيروس من مرضى مصابين كوفيد-19 في مستشفى خواريس بالمكسيك ووضعوها على شريط من الفضة والنحاس مدمج في مادة البولي بروبيلين.

وقالت الجامعة إنه إذا كان تركيز الفيروس مرتفعاً، فإنه يختفي بنسبة تتجاوز 80% في غضون 8 ساعات تقريباً، أما إذا كان منخفضاً فإنه لا يجري رصد أي أثر للحمض النووي الريبي "آر.إن.إيه" للفيروس في غضون ساعتين.

والكمامة قابلة للغسل وإعادة الاستخدام لما يصل إلى 10 مرات دون أن تفقد خواصها المقاومة للفيروس.

ولا تنتج الجامعة الكمامة على نطاق واسع، وقالت إنها تملك حالياً القدرة على إنتاج 200 منها يومياً.