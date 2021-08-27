رقم قياسي لمرضى كورونا بمستشفيات أمريكا.. الأعلى في 8 أشهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة أن عدد مرضى كورونا في المستشفيات الأمريكية تجاوز 100 ألف، الخميس، وهو أعلى مستوى في 8 أشهر.

وتشير أرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن عدد حالات دخول المستشفى بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة زاد إلى أكثر من الضعف في الشهر الماضي.



وخلال الأيام السبعة الماضية، تم إدخال ما يربو على 500 مصاب بـ"كوفيد-19" إلى المستشفيات كل ساعة في المتوسط.

وبلغت ذروة المرضى بالمستشفيات في الولايات المتحدة في 6 يناير/كانون الثاني عندما كان هناك 132051 مصابا بفيروس كورونا في المستشفيات، بحسب إحصاء "رويترز".

ومع توسع حملة التطعيم سريعاً في أوائل عام 2021، انخفض عدد الحالات في المستشفيات ووصل إلى أدنى مستوى عام 2021 عند 13843 في 28 يونيو/حزيران.

لكن عدد المرضى في المستشفيات زاد فجأة في يوليو/ تموز عندما أصبحت السلالة "دلتا" شديدة العدوى هي الأكثر انتشاراً.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد هذا الأسبوع إن البلاد يمكن أن تسيطر على "كوفيد-19" بحلول أوائل العام المقبل إذا زادت التطعيمات.