سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 27 أغسطس 2021، في شركات الصرافة.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وظل متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، بلغ متوسط سعر العملة السعودية، 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي في مصر

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 4 بنوك، المصرف العربي الدولي، وعودة، وبلوم مصر، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وسجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ارتفاع إيرادات قناة السويس

وأعلنت هيئة قناة السويس عن ارتفاع إيرادات الممر الملاحي العالمي، خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري.

وقال أسامة ربيع رئيس هيئة، إن إيرادات القناة زادت 11.2 % إلى 3.88 مليار دولار في الفترة من 20 يناير/كانون الثاني إلي 20 أغسطس/ آب 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت فيها الإيرادات 3.49 مليار دولار.

وفي مطلع أغسطس/آب الجاري، نشر مجلس الوزراء المصري تقريراً حول قناة السويس تضمن حديثا عن إمكانية توسيعها، وتطرق إلى إشادات دولية بالمجرى الملاحي العالمي.

وأبرز التقرير الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس بالنسبة لحركة التجارة العالمية، حيث تعد أقصر الطرق الملاحية بين الشرق والغرب، كما أن نسبة الحوادث بها تكاد تكون معدومة مقارنة بالقنوات الأخرى.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني في مصر

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.35 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري، إلى نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.62 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.44 جنيه للشراء، و 21.58 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار في مصر

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، إلى نحو 51.94 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.92 جنيه للشراء، و 52.38 جنيه للبيع.