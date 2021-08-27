كيف يمكن أن يؤثر الجفاف على صحة قلبك؟

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القاهرة - سامية سيد - من المعروف للجميع أهمية شرب كمية كافية من الماء يوميًا، لأن الماء هو الضرورة الأساسية للحياة لجميع الكائنات الحية على هذا الكوكب، فهو يمدنا بالطاقة والعناصر الغذائية لأداء جميع الوظائف الداخلية للجسم تمامًا مثل الطعام، وبالرغم من ذلك فإن معظم الناس يقللون من أهمية شرب كمية كافية من الماء، وهو ما قد يعرضهم لمخاطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

لماذا شرب الماء أمر حيوي ؟

تشير الدراسات إلى أنه يجب على كل فرد شرب ما لا يقل عن ستة إلى ثمانية أكواب من الماء في اليوم ليعيش حياة صحية خالية من الأمراض.

ومع ذلك، تشير الدلائل إلى أن معظم الناس، رجالًا ونساءً، لا يصلون حتى إلى الحد الأدنى من شرب الكمية الموصى بها من الماء يوميًا.



الماء

ما هي فوائد شرب الماء في الحفاظ على صحة قلبك ؟

يساعد الماء في نقل العناصر الغذائية والأكسجين إلى خلاياك، وطرد البكتيريا الضارة والمساعدة في الهضم، ومنع الإمساك، كما يساعد في استقرار ضربات القلب وحماية أعضاء الجسم.

من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى الصداع وزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى وفرص الإصابة بفشل القلب.



اهمية شرب الماء للحفاظ على صحة القلب

ما هي الطرق التي يمكن أن يؤثر بها الجفاف على صحة قلبك؟ يجعل قلبك يعمل بجهد أكبر

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض مستويات تدفق الدم وزيادة سمكه، ما يترتب عليه انخفاض ​​مستوى ضغط الدم عن الطبيعي، والشعور بالدوار، وقتها يقوم الجسم بتضييق الأوعية الدموية وزيادة معدل ضربات القلب للحفاظ على مستوى ضغط الدم، مما يجعل قلبك يعمل بجهد أكبر لنقل الأكسجين والعناصر الغذائية الأخرى في جميع أنحاء الجسم.

ويمكن أن تؤدي هذه الحالة أيضًا إلى عدم انتظام ضربات القلب أو خفقان القلب.

يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية

وفقًا لدراسة أجريت عام 2002، يمكن أن يزيد الجفاف أيضًا من خطر الإصابة بنوبة قلبية لدى البالغين، نظرًا لأن نقص الماء يثخن دمك ويجعل الأوعية الدموية تنقبض وبمرور الوقت يشكل جهدًا على قلبك.

ويمكن أن يسبب تراكم الترسبات انسداد الشرايين ما يترتب عليه الإصابة بنوبة قلبية، لذلك فإن تناول كمية كافية من الماء يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 46 في المائة لدى الرجال و59 في المائة لدى النساء.



القلب

يمكن أن يعرضك أيضًا لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية

يمكن أن يؤثر سُمك الدم بسبب عدم كفاية تناول الماء أيضًا على عمل الدماغ، حيث يُسبب انسداد الأوعية الدموية وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يحصلون على كمية كافية من الماء لديهم فرصة أكبر للحصول على نتيجة أفضل حتى عندما يعانون من السكتة الدماغية، مع العلم أن الخطر يتزايد مع كبار السن.