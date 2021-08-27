فى 7 أيام أسرع رجيم التخلص من دهون البطن

بيروت - نادين محمد -

إذا كنت تعانين من دهون البطن إليك خطة رجيم لمدة 7 أيام للمساعدة على التخلص من دهون البطن، فلا يقتصر التخلص من دهون البطن على ارتداء الجينز الضيق فحسب، فقد أظهرت الأبحاث أن الذين يعانون من دهون البطن هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

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على الرغم من عدم وجود طعام سحري واحد من شأنه أن يذيب دهون البطن، فقد أفادت الدراسات أن بعض الأطعمة لها فوائد خاصة لـ حرق دهون البطن، مثل الأفوكادو والخرشوف والحبوب الكاملة ولبن الكفير والشاي الأخضر والبيض والفول السوداني والحمص.

تعمل هذه الأطعمة بطرق مختلفة للمساعدة في تقليص الخلايا الدهنية وتقليل محيط الخصر.

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إليك خطة الرجيم ومدته 7 أيام مع تناول بعض الأطعمة المسطحة، بالإضافة إلى الخضروات والحبوب الكاملة والفواكه والدهون الصحية والبروتين للمساعدة في تسهيل فقدان دهون البطن والشعور بالراحة.

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اليوم الأول …

الإفطار (290 سعرة حرارية، 4 جرام ألياف)

أومليت مع جبنة الفيتا والفلفل

1 برتقالة متوسطة

كوب شاي أخضر

الغداء

طبق من فيليه السمك أو الدجاج + 3 ملاعق من الأرز + طبق سلاطة خضراء أو سلطة حمص

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السناك

1 كوب من التوت الطازج أو المجمد +2 ملعقة صغيرة بذور الشيا

العشاء

بيضة مسلوقة + 2توست سن

اليوم الثاني…

الإفطار

بيضة مسلوقة + شريحة توست شوفان

الغداء

سلطة أفوكادو + 2 شريحة سالمون مشوي

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السناك

ثمرة فاكهة

العشاء

كوب زبادي

اليوم الثالث …

الإفطار

حفنة من الفول السوداني +كوب من النسكافيه بلبن خالي الدسم

الغداء

خرشوف باللحم المفروم + 3 ملاعق أرز +كوب من سلطة الحمص

السناك

1 برتقالة متوسطة

العشاء

كوب من الزبادي المضاف إليه بذور الشيا

اليوم الرابع والخامس …

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الإفطار

جبنة خالية الدسم + توست سن + كوب نسكافيه بلبن خالي الدسم

الغداء

طبق من ستيك مشوي وشرائح خرشوف سوتيه + طبق سلطة خضراء + طبق من الفاصوليا البيضاء

السناك

سلطة السبانخ والخرشوف مع خل البارميزان

العشاء

كوب لبن خالي الدسم مضاف إليه بذور الشيا

اليوم السادس والسابع …

الإفطار

كوب شاي بلبن خالي الدسم + 2 بسكويت شوفان

الغداء

طبق سلطة أفوكادو + صدور دجاج بالليمون + 3 ملاعق أرز

السناك

2 ثمرة من فاكهة كيوي

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العشاء

1 موزة متوسطة

1 ملعقة كبيرة. زبدة الفول السوداني