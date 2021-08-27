مصر تسابق الزمن لكبح "دلتا كورونا".. ونصائح مهمة من "الصحة العالمية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجبر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر خلال الأيام الماضية وزارة الصحة على التحرك الفوري لخوض حرب شرسة لمجابهة الفيروس.

يأتي ذلك بعد أن أكدت جميع التقاير الواردة من منظمة الصحة العالمية أن متحور الدلتا الذي أعلن ظهوره في مصر قبل أيام ينجح في الانتشار بشكل أسرع من سابقيه.

وتحركت وزاة الصحة المصرية بأقصى سرعة وشهد الأسبوع الماضي التوسع في إجمالي عدد مراكز اللقاحات لتطعيم المواطنين ليزيد من 580 إلى 678 مركزا، بواقع 512 مركزاً للمواطنين و175 مكتب سفر، فضلاً عن انتشار الفرق المتنقلة ومراكز التلقيح بعدة محافظات.

وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أنه قد تم تطعيم نحو 1.3 مليون من العاملين المستهدفين، من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والجهات التابعة له، وتم عقد اجتماع تنسيقي مع المعنيين بالوزارة، وتم وضع مستهدف يومي للجامعات للعمل على الانتهاء منه بنهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن يتم إرسال نتائج المستهدفات لمتابعة موقف اللقاح بالجامعات بصورة يومية، منوهةً في هذا الصدد إلى أنه تم إتاحة جزء خاص بالطلاب الجامعيين بموقع تسجيل اللقاحات، موضح به المحافظة والجامعة التابعة لها.

جرعتا اللقاح

من جانبه قال الدكتور عصام مغازي، طبيب الأمراض ومستشار منظمة الصحة العالمية لـ"الخليج 365" إن ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا جراء ظهور متحور الدلتا كان متوقعاً بعد أن أهمل الأغلبية القصوى من المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي سبق أن تم إعلانها، ومع عودة الاختلاط والحفلات والمناسبات زاد معدل انتشار المرض بشكل كبير ما ينذر بخطر داهم.





وناشد مغازي جميع المواطنين العودة إلى ارتداء الكمامات وتنظيف اليدين باستمرار، لا سيما وأن من سمات متحور الدلتا أنه سريع الانتشار، كما طالبهم بضرورة تلقي جرعتي اللقاح لأنه ثبت بالتجربة أنه يخفف إلى حد كبير من الإصابات الشديدة بكورونا ويقلل عدد المترددين على المستشفيات ولهذا فإن الحصول على اللقاحات المتاحة يعتبر فرض عين على المواطن خلال تلك الفترة خاصة أن مصر توفر جميع أنواع اللقاحات المصرح بها عالمياً تقريباً.

التدابير الاحترازية

وفي السياق ذاته، حذّر الدكتور مصطفى العبادي، نائب مدير مستشفى الحميات بالغردقة، من عدم التزام المواطنين بالتدابير الاحترازية التي سبق أن أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، خاصة أن إصابات كورونا قد عاودت الارتفاع خلال الفترة الماضية وثبت تواجد متحور "دلتا" في مصر.





وقال العبادي لـ"الخليج 365" إن المتحور الجديد وإن كان سريع الانتشار إلا أنه لا يؤدي إلى حالات خطرة أسوة بالسلالات التي كانت في الموجات الثلاث الأولى، ولكن يخشى أن ينقلب الحال خلال الفترة المقبلة، كما أنه يصيب الأطفال بنزلات معوية وارتفاع بدرجات الحرارة، مطالباً الفئات المصابة بتوخي الحذر في التعامل مع المواطنين وارتداء الكمامة لأن احتمالية نقل العدوى إلى غير المصاب قد تصل إلى نحو 90%.

وطالب العبادي المواطنين بأن يكونوا على قدر المسؤولية خلال الفترة المقبلة، والحد من إقامة المناسبات الاجتماعي التي بها تجمعات خاصة أن انتشار متحور الدلتا أسرع بكثير من غيره من السلالات السابقة لفيروس كورونا.