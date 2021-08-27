كورونا حول العالم.. إصابات جديدة بالصين ووفيات المكسيك تتجاوز 256 ألفاً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 214.4 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و646735.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

31024 إصابة جديدة بالبرازيل و920 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الخميس، تسجيل 31024 إصابة جديدة بفيروس كورونا و920 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وفيات المكسيك تتجاوز 256 ألفاً

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، تسجيل 20633 إصابة جديدة بفيروس كورونا و835 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و291761 والوفيات إلى 256287.





32 إصابة جديدة بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين‭، الجمعة، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الخميس، مقارنة مع 26 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن إصابتين من الحالات الجديدة نتيجة عدوى محلية مقارنة مع ثلاث إصابات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22 حالة ارتفاعا من 19 حالة في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 94765، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.





44658 إصابة جديدة بالهند

قالت الحكومة الهندية في بيان، الجمعة، إن البلاد سجلت 44658 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 32.6 مليون.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 496 وفاة جديدة ليصل مجمل الوفيات إلى 436861.