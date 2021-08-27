شكرا لقرائتكم خبر عن إزاي تحمى نفسك من ضربات الشمس فى ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد فرص الإصابة بضربات الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة، وذلك بالأخص عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولذ نقدم بعض النصائح التي تحميك والإسعافات الأولية عند الإصابة بضربات الشمس، وذلك وفقا لموقع "webmed".

أكد التقرير، أن الخطر الذي يتعرض له البعض عند ارتفاع درجة حرارة الطقس، هو ضربة الشمس، ومن أعراضها، -الإنهاك الحراري أي الشعور الشديد بالحرارة في الجسم، ويصاحبها الهبوط، وعدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، وظهور احمرار شديد في الوجه، وعند التعرض لهذه الحالة يجب إعطاء الشخص الماء والسوائل، والجلوس في مكان به هواء بارد لتهدئة الجسم، وفي حالة عدم الاستجابة ينبغى الذهاب للمستشفى الإسعافات اللازمة.

وأشار التقرير، أن الإصابة بضربات الشمس تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم، وهذا الأمر يحدث عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، وفقدان الجسم نسبة عالية من السوائل عن طريق التعرق العملية التي تتم لتبريد الجسم، أي الحفاظ على نسبة برودته وترطيبه، وتجنب الجفاف.

فعملية التعرق الهدف الرئيسي منها هو التبريد الذاتي للجسم، وللعلم فأنت تفقد الكثير من الأملاح والمعادن الأساسية التي تعتبر مهمة لجسمك للقيام بوظائفه المختلفة بشكل جيد وطبيعي.

وقدم التقرير، بعض النصائح الهامة للحد من الإصابة بضربات الشمس، ومنها:

-ارتداء ملابس فضفاضة وقطنية.

-اختيار الأماكن التي يوجد بها مناطق مظللة وباردة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

-شرب الكثير من الماء يوميا.

-الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالماء والألياف.