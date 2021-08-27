شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح دور فيتامين (د) والكالسيوم في حرق دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتبط الدهون الحشوية أو دهون البطن بعدد من الحالات الصحية الخطيرة، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، لذلك يجب مراعاة كل ما نتناوله لأنه يؤثر بشكل مباشر على دهون البطن، تشير الدراسات إلى أن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين (د) قد يكون مرتبطًا بانخفاض الدهون الحشوية، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

أظهرت دراسة أسترالية أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة إفطار غنية بفيتامين (د) والكالسيوم تقلل من الشهية وتمنحهم شعورًا بالشبع لفترة أطول.

فعندما يكون لدى الشخص مستويات كافية من فيتامين (د)، فإن الجسم يفرز المزيد من هرمون اللبتين، المرتبط بالشعور بالشبع، كما أنه يبطئ من تكوين الدهون وتخزينها بالجسم، حيث إن نقص هذا الفيتامين مرتبط بمقاومة الأنسولين مما يؤدي إلى الشعور بالجوع والإفراط في تناول الطعام، كما ترتفع مستويات هرمون الغدة الجار درقية والكوليسترول الضار مما يُعطل عملية حرق الدهون.

في ذات السياق، هناك أدلة جيدة تظهر أن الوجبات الغذائية الغنية بالكالسيوم ترتبط بانخفاض معدلات السمنة، حيث كلما زادت مستويات الكالسيوم الموجود في الخلية الدهنية، كلما زاد معدل حرق الدهون فيها ومن ثم فقدان الوزن.



الدهون الحشوية

تشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم ما يلي:

السبانخ

الكرنب

فول الصويا

الفاصوليا البيضاء

بعض الأسماك مثل السردين والسلمون

تشمل الأطعمة التي توفر فيتامين (د) ما يلي:

الأسماك الدهنية مثل التونة والماكريل والسلمون.

صفار البيض

الجبن

وتم ربط السمنة بـ 13 نوعًا من أنواع السرطان، بما في ذلك النوعان الأكثر انتشارًا (الثدي والقولون)، فضلاً عن أمراض القلب والأوعية الدموية والتي لا تزال السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، ولعل أكثر أنواع السمنة ضررًا تلك الناتجة عن التراكم المفرط لما يسمى بالدهون "العميقة أو الحشوية" التي تتكون بالقرب من الأجهزة الحيوية في الجسم، وذلك على عكس مخازن الدهون الموجودة مباشرة تحت الجلد.