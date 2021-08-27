شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تزيد من خطر إصابتك بتسوس الأسنان.. أبرزها الوجبات الخفيفة وجفاف الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسوس الأسنان من المشاكل الصحية التي يعانى منها الكثيرون، ويحدث ذلك في أجزاءٍ من السطح الصلب للأسنان، ويبدو على هيئة ثقوبٍ أو فتحات صغيرة، و ينجم تسوس الأسنان الذي يسمى أيضًا نخر الأسنان أو النخور عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك البكتيريا في الفم والتناول المتكرر للأطعمة الخفيفة والمشروبات السكرية وعدم تنظيف الأسنان جيدًا.

وحسب ما ذكره موقع webmed، فإن تسوس الأسنان من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في العالم وهي شائعة بشكل خاصةً بين الأطفال والمراهقين والبالغين الأكبر سنًا ولكن يمكن لأي شخص لديه أسنان الإصابة بالتسوس بما في ذلك الأطفال، وهناك عوامل تزيد من خطر الإصابة بتسوس الاسنان وهى:

موقع الأسنان

غالبًا ما يحدث تسوس الأسنان في الأسنان الخلفية (الطواحن والضواحك) هذه الأسنان بها العديد من التجاويف والحفر والشقوق التي يمكن أن تتراكم بها جزيئات الطعام، ونتيجة لذلك يصبح الحفاظ عليها نظيفة أصعب من الأسنان الأمامية الملساء التي يسهل الوصول إليها.

مشروبات وأطعمة معينة

من المحتمل أن تؤدي الأطعمة التي تلتصق بالأسنان لفترة طويلة مثل الحليب والآيس كريم والعسل والسكر والمشروبات الغازية والفواكه المجففة والكحك والبسكويت والحلوى الصلبة وحلوى النعناع والحبوب الجافة ورقائق البطاطس إلى الإصابة بالتسوس أكثر من الأطعمة التي يمكن للعاب تنظيفها بسهولة.

تناول الوجبات الخفيفة

عندما تتناول الوجبات الخفيفة أو المشروبات السكرية كثيرًا، فإنك توفر لبكتيريا الفم المزيد من الطاقة لإفراز الأحماض التي تهاجم الأسنان وتؤدي إلى تآكلها، كما يساعد تناول المشروبات الغازية أو غيرها من المشروبات الحمضية على مدار اليوم في إفراز حمض بشكل مستمر يغطي الأسنان.

تغذية الرضع أثناء النوم

عندما يعطى الأطفال زجاجات قبل النوم مملوءة بالحليب أو التركيبة الغذائية أو العصير أو غيرها من السوائل المحتوية على السكر، تبقى هذه المشروبات على أسنانهم لساعات في أثناء النوم، بما يجعلها مصدرًا لتغذية البكتيريا المسببة للتآكل وغالبًا ما يسمى هذا التلف بأسم تسوس الأسنان الناتج عن زجاجة الرضاعة.

تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل غير ملائم

إذا لم تقم بتنظيف أسنانك مباشرة بعد الأكل والشرب، تتكون اللويحة سريعًا ويمكن أن تبدأ المرحلة الأولى من التسوس.

عدم الحصول على ما يكفي من الفلورايد

يساعد الفلورايد، وهو معدن طبيعي، على منع تسوس الأسنان وقد يتمكن أيضًا من عكس المراحل الأولى من التلف الحادث بالأسنان، وبسبب فوائده للأسنان، تتم إضافة الفلورايد إلى العديد من مصادر المياه العامة،كما يعد عنصرا شائعا في معجون الأسنان وغسول الفم و لكن المياه المعبأة في زجاجات عادةً لا تحتوي على الفلورايد.

جفاف الفم

يحدث جفاف الفم بسبب نقص اللعاب، الذي يساعد في منع الإصابة بتسوس الأسنان عن طريق تنظيف الأسنان من الأطعمة واللويحات كما تساعد المواد الموجودة في اللعاب على مواجهة الأحماض التي تنتجها البكتيريا ويمكن أن تزيد بعض الأدوية أو بعض الحالات الطبية أو التعرض للإشعاع في الرأس أو الرقبة أو بعض أدوية العلاج الكيميائي من خطر الإصابة بتجاويف الأسنان عن طريق تقليل إفراز اللعاب.

تآكل الحشوات أو أجهزة الأسنان

يمكن أن تضعف حشوات الأسنان وتبدأ في التحلل أو تؤدي إلى ظهور حواف خشنة، مما يسمح للويحة بالتراكم بشكل أكثر سهولة وتصبح إزالتها أصعب يمكن أن تصبح أجهزة الأسنان المركبة متخلخلة أو غير مناسبة جيدًا، مما يسمح للتسوس بأن يبدأ تحتها.