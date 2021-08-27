شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط في تناول المضاد الحيوي.. يحذر استخدامها مع أدوية تنظيم النسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المضادات الحيوية من الأدوية التي يصفها الطبيب دائما لعلاج العديد من المشاكل الصحية، ولكن قد يسبب الإفراط في تناول المضادات الحيوية ضرر كبير على الصحة وخصوصا الحساسية المفرطة، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن الآثار الجانبية الشائعة للمضادات الحيوية هي:

مشاكل في الجهاز الهضمي

تعد مشاكل الهضم واحدة من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا لتناول المضادات الحيوية تشمل أعراض مشاكل الهضم ما يلي" غثيان، عسر الهضم، القئ والإسهال، فقدان الشهية، تقلصات في المعدة".

الالتهابات الفطرية

المضادات الحيوية مصممة لقتل البكتيريا الضارة ومع ذلك، فإنها تقتل أحيانًا البكتيريا الجيدة التي تحمي الناس من الالتهابات الفطرية، نتيجة لذلك ، يصاب العديد من الأشخاص الذين يتناولون المضادات الحيوية بالتهابات فطرية في" المهبل، الفم، الحلق".

التفاعلات الدوائية

تتفاعل بعض الأدوية الشائعة مع بعض المضادات الحيوية. وتشمل هذه:

-أدوية تنظيم النسل (قد تحدث فقط مع الريفاميسين).

-مضادات الحموضة.

-مضادات الهيستامين.

-الفيتامينات المتعددة وبعض المكملات وخاصة تلك الغنية بالزنك والحديد والكالسيوم.

-العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية).

-أدوية التهاب المفاصل الروماتويدي.

-مدرات البول.

-مضادات الفطريات.

-أدوية السكري.

-مرخيات العضلات.

-منشطات.

-أدوية مرض باركنسون.

-السيكلوسبورين.

-الليثيوم.

-مكملات الريتينويد وفيتامين أ.

-أدوية الكوليسترول ، بما في ذلك الستاتين.

-أدوية الصداع النصفي.

-أدوية النقرس.

-مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات.

حساسية للضوء

يجب على الناس استخدام الحماية من أشعة الشمس عند تناول المضادات الحيوية التي يمكن أن تسبب حساسية للبشرة، تجعل العديد من أنواع المضادات الحيوية الجلد أكثر حساسية للشمس (حساس للضوء).

التهاب القولون

يصعب علاج التهاب القولون الناجم عن التهاب القولون C بسبب البكتيريا المقاومة لمعظم المضادات الحيوية المتاحة، يمكن أن تؤدي الحالات الشديدة أو المزمنة أو غير المعالجة من التهاب القولون الناجم عن التهاب القولون C المستحث إلى الوفاة.