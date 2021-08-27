شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تزيد مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية.. قلل السكر والملح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث النوبة القلبية عندما يتم منع إمداد القلب بالدم فجأة، وعادةً ما تكون بسبب جلطة دموية، ومن الضروري أن يتأكد الشخص من أن نظامه الغذائي صحي للقلب وتجنب الدهون المشبعة والأطعمة المصنعة.ووفقا لتقرير موقع " express" فإن تناول نظام غذائي غير صحي يحتوي على نسبة عالية من الدهون سيجعل تصلب الشرايين أسوأ ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

ويؤدي الاستمرار في تناول نوع خاطئ من الأطعمة إلى تراكم المزيد من اللويحات الدهنية في الشرايين، ويحذر أطباء القلب من أنواع الطعام الثلاثة السكر أو الملح أو الدهون.

السكر

تناول نظام غذائي مليء بالسكر المضاف ضار للغاية بالصحة العامة للفرد، وبمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم أكبر للدهون، مما قد يتحول إلى مرض الكبد الدهني، وهو عامل مساهم في مرض السكري، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر المضاف إلى رفع ضغط الدم وزيادة الالتهابات المزمنة، وكلاهما من المسارات المرضية لأمراض القلب.

الملح

يمكن أن تؤدي الكميات الكبيرة من الملح إلى ارتفاع ضغط الدم، ويؤدي ارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت إلى ارتفاع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تشمل أمثلة أمراض القلب تصلب الشرايين أو قصور القلب ، أو إذا كنت قد أصبت بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب ، فمن المهم أن تستهلك كميات أقل من الملح اليومي الموصى به.

الدهون

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الدهون المشبعة في نظامك الغذائي إلى رفع مستوى الكوليسترول الضار LDL في دم الشخص، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

الكولسترول "الجيد" HDL له تأثير إيجابي من خلال نقل الكوليسترول من أجزاء الجسم، حيث يوجد الكثير منه إلى الكبد، حيث يتم التخلص منه.

يمكن لنظام غذائي غني بالدهون المشبعة أن يرفع الكوليسترول الكلي ويقلب التوازن نحو المزيد من الكوليسترول الضار LDL ، مما يؤدي إلى انسداد الشرايين في القلب وأماكن أخرى في الجسم.

لهذا السبب، يوصي معظم خبراء التغذية بالحد من الدهون المشبعة إلى أقل من 10 في المائة من السعرات الحرارية في اليوم.

ووفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، تشمل طرق تقليل استهلاك الدهون ما يلي: