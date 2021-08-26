شكرا لقرائتكم خبر عن طرق سهلة لتقليل دهون الوجه.. أبرزها الإكثار من المياه وتجنب المقليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تبدأين في اكتساب الوزن الزائد، تبدأ الأنسجة الدهنية بالتراكم حول وجهك، مما يؤدي إلى زيادة دهون الوجه مما يؤدي إلى ظهور ذقن مزدوج مزعج، إذا كنت ترغبين في استعادة عظام الخد الحادة والمنحوتة، فإليك بعض الطرق السهلة والطبيعية للبدء وفقا لتقرير موقع " healthsite":

النظام الغذائي المتوازن:

كل شيء ينطلق من نوع النظام الغذائي الذي تتناولينه، يمكن أن يتسبب نمط الحياة وعادات الأكل المضطربة في بعض المشكلات الخطيرة بدءًا من زيادة الوزن، ونظرًا لأن زيادة الوزن بشكل عام تؤثر بشكل مباشر على دهون الوجه، فمن الأفضل البدء في خطط النظام الغذائي.

تجنبى الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهنية والمقلية والغنية بالنشا - معظمها غير مرغوب فيه، تناولى الفواكه الطازجة والوجبات الغنية بالبروتين.

حافظى على جسمك رطبًا جيدًا:

تناولى الكثير من الماء لأنه يزيد من التمثيل الغذائي ويساعد الشخص على الشعور بالشبع، يحفز الترطيب غير المناسب الجسم على تخزين الماء ويؤدي إلى الانتفاخ ، كما يعزز استهلاك الماء تحلل الدهون الذي يكسر الدهون المخزنة.

أداء تمارين الكارديو:

بما أن تمارين الكارديو فعالة في حرق السعرات الحرارية بسرعة، فهي تساعد على إنقاص الوزن، ويؤدي فقدان الوزن الكلي تلقائيًا إلى تنحيف الوجه وتقليل دهون الوجه.

تمارين الوجه الفعالة:

تمارين الوجه مفيدة للغاية وفعالة مع إعادة هيكل الوجه المحفور، فتمارين مثل شد الشفاه ورفع الذقن وشفة السمكة وتحرير الفك فعالة جدًا في تنغيم عضلات الوجه وتجديد شباب الجلد.

خذ قسطا من الراحة والاسترخاء:

قلة النوم تسبب اختلالا هرمونيا في الجسم وتحفز الشهية وتزيد من آلام الجوع، وتؤدي قلة النوم أيضًا إلى اضطراب ساعة الجسم وتؤدي إلى بطء عملية التمثيل الغذائي، لذا ، فإن النوم الكافي ضروري للحفاظ على استرخاء جسمك وتقليل دهون الوجه.

التقليل من تناول الملح والسكر:

أخيرًا وليس آخرًا، ينتج عن الملح المفرط احتباس الماء وانتفاخ في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الوجه، لذا ، امتنع عن الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والسكر للحفاظ على الوزن تحت السيطرة.