شكرا لقرائتكم خبر عن لا تهمل علاج أمراض اللثة.. دراسة تحذر من ارتباطها بالنوبة القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض القلب والأوعية الدموية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث تودي بحياة ما يقدر بنحو 17.9 مليون شخص كل عام، حيث إن أربعة من كل خمسة حالات وفاة بسبب القلب والأوعية الدموية ناتجة عن النوبات القلبية، ويشير تقرير منشور بموقع "إكسبريس" إلى أن العلامات المبكرة التي تدل على إصابتك بنوبة قلبية قليلة، ولكن هناك علامة واحدة تشير إلى احتمال خطر إصابتك بالمرض تظهر أثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة.

تحدث النوبة القلبية عند انسداد واحد أو أكثر من الشرايين التاجية، وغالبًا ما تظهر أعراض النوبة القلبية وشيكة الحدوث من خلال الإحساس بالضيق أو الضغط في وسط الصدر.

وفي حين أن أحد أهم عوامل الخطر للإصابة بنوبة قلبية هو زيادة الوزن، تشير أبحاث أخرى إلى أن انتقال البكتيريا الضارة إلى الدم يمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا، لأنها يمكن أن تنتقل إلى القلب عبر الدم ما قد يترتب عليه الإصابة بالتهابات في البطانة الداخلية للقلب.

وحددت دراسة جديدة حالة شائعة يمكن أن تزيد من خطر دخول الجراثيم إلى مجرى الدم مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية، وهي عند إصابتك بأمراض اللثة، فهى عدوى تستهدف الأنسجة الرخوة والعظام التي تدعم الأسنان.

ومن العلامات المبكرة لهذه الحالة، نزيف اللثة أثناء تفريش الأسنان، والذي يحدث عادةً بسبب التهاب اللثة وهو أحد أشكال التهاب دواعم السن.

وعلى الرغم من أن نزيف اللثة من الأمراض الشائعة نسبيًا، ولكن لا ينبغي تجاهله، لأن تطور هذه الحالة قد يؤدى إلى الإصابة بأمراض خطيرة أخرى مثل النوبة القلبية.



التهاب اللثة والنوبة القلبية

وتشمل علامات وأعراض الإصابة بأمراض اللثة.. ما يلي:

تورم اللثة أو انتفاخها

تصبغ لون اللثة بالأحمر الفاتح أو الداكن

الشعور بألم عند لمس اللثة

بصق الدم عند تنظيف أسنانك بالفرشاة أو بالخيط

رائحة الفم الكريهة

صديد بين الأسنان واللثة

وفقًا لدراسة جديدة أجريت في السويد، شملت 1578 مشاركًا تبلغ أعمارهم 62 عامًا في المتوسط، وخضعوا لفحوصات الأسنان بين عامي 2010 و2014، من بين هؤلاء المرضى، تم تصنيف 985 مريضًا على أنهم أصحاء، بينما كان 489 مصابًا بالتهاب دواعم السن المعتدل و113 مصابا بالتهاب دواعم السن الشديد.

خلال فترة المتابعة التي امتدت لأكثر من 6 سنوات، تبين أن المشاركين في الدراسة الذين يعانون من التهاب دواعم السن في الأساس لديهم احتمالات أعلى بنسبة 49 في المائة للوفاة بسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.