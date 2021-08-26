هل يمكن انتقال فيروس كورونا عن طريق الدموع؟.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - يبدو أن دموع العين لديها القدرة على نقل فيروس كورونا، وفقا لدراسة جديدة أجرتها كلية الطب الحكومية في أمريتسار بالهند، ذكرت أن دموع مرضى كورونا لديها القدرة على نقل الفيروس إلى شخص سليم، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

وأوضحت الدراسة، أنه من قاعدة بيانات عينة معينة تم جمعها واختبارها لانتقال كورونا، تم نقل كورونا في حوالي 17.5% من الحالات من خلال الدموع، وكان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقييم وجود فيروسات في دموع المرضى المصابين حتى لو لم يظهروا أي مظهر من مظاهر العين.



هل يمكن انتقال فيروس كورونا عن طريق الدموع

وأوضحت دراسة مماثلة، نشرت في المجلة الهندية لطب العيون، أن الفيروسات المعدية يمكن أن تكون موجودة في الدموع مع أو بدون تدخل في العين.



طرق نقل فيروس كورونا عن طريق الدموع



طرق الوقاية من فيروس كورونا عن طريق الدموع

بناءً على هذه النتائج الجديدة، اقترح الخبراء أيضًا أنه يمكن أن تكون هناك وسيلة جديدة لانتقال كورونا يجب توخي الحذر منها، ويمكن أن يكون أخصائيو البصريات وأطباء العيون والأشخاص العاملون في قطاعات العناية الشخصية مثل الصالونات وأخصائيي التجميل أكثر عرضة للإصابة عن طريق السائل الذى يفرز من العين.