تعرفوا على 5 فوائد لبيض السمك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 8 دقائق

بعدّ بيض السمك من الأطعمة قليلة الانتشار بشكل عام في المناطق العربية، حيث يقتصر تناولها على بعض المدن الموازية للبحر المتوسط، ويباع في مراكز التسوق الضخمة فقط.

ويعتبر البعض بيوض الأسماك من الأطعمة “المقرفة” بسبب طعمها ومصدرها، حيث يفضل أغلب سكان المناطق العربية تناول الأطعمة المطهية على الأطعمة النيئة خصوصا إذا كانت من مصادر حيوانية، وهي عادة تصنف من ضمن العادات الصحية بشكل عام.

وبحسب موقع “bodyacheescape” يتواجد في بيوض السمك 10 فوائد مثبتة بسبب مجموعة الفيتامينات التي تعمل على توفير الصحة للجسم كله والتي تدعم عمل الأعضاء، وهي:

1- بيوض الأسماك تدعم العين بسبب “فيتامين أ”

تعتبر العين من الحواس الحساسة جدا ومن الضروري دعمها ورعايتها بشكل مستمر، فهي تقدم أهم حواس الجسم تقريبا.

2- تساعد في علاج فقر الدم

يقدم بيض السمك بمختلف أنواعه جرعة كبيرة من المغذيات المتنوعة بالإضافة إلى الفيتامينات المختلفة والدهون التي تدعم الجسم وتبعد خطر الإصابة بفقر الدم، كما أنها من الممكن أن تساعد في علاج المصابين بحالات فقر الدم عبر هذه المغذيات الفريدة.

3- دعم صحة القلب بسبب “أوميغا 3” من السمك الطائر

نظرا لأن بيض السلمون مليء بأحماض “أوميغا 3” الدهنية، فقد أظهرت بعض الدراسات أن تناول هذه البيوض أو المأكولات البحرية المماثلة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يمكن أن يقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بأمراض القلب. حيث تعتبر أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة والكثير من دول العالم.

أشارت دراسة نشرت في المجلة (International Journal of Molecular Sciences) أن بيض السمك الطائر مقارنة ببيض سمك السلمون يحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون الفوسفورية.

4- دعم استقرار ضغط الدم

وتعتبر هذه النتيجة من النتائج المتعلقة والمرتبطة بصحة القلب، حيث تدعم بيوض السمك القلب الأمر الذي يوفر استقرارا لتدفق الدم وضغط الدم في جسم الإنسان، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن هذه المواد تساعد على استقرار ضغط الدم لدى الإنسان.

5- تقليل الالتهابات ودعم المناعة من بيوض الكافيار (سمك الحفش)

أشارت نشرت دراسة في المجلة الدولية لبحوث الغذاء إلى أن الكافيار يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون الصحية مثل “أوميغا 3” مما يجعله مضاد للتخثر وجيد للالتهابات.