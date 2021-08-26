شكرا لقرائتكم خبر عن قاوم الإكتئاب والتوتر بسبب كورونا ومتغير دلتا بالرياضة والنوم الجيد والتأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من القلق تنتاب الكثيرين بسبب متغير دلتا بلس، وهناك الكثير من الأقاويل حول هذا المتحور من كورونا، ومنها أنه الأشرس وأن الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة، ولكن جميع الدراسات الطبية تؤكد أن متغير دلتا بلس سريع الانتشار ولكنه ليس الأشرس

فيما تردد أن الإصابة بمتغير دلتا بلس تتسبب في حدوث مشاكل عقلية، وهذا ما يوضحه التقرير المنشور خلال موقع "webmed" الطبي.

خلال مواجهة فيروس كورونا، بدأ المواطنون في العديد من الدول التزام المنازل، وذلك للحد من الإصابة بالفيروس التاجي، وبعد إطلاق أنواع اللقاحات المختلفة والبدء في تلقي المواطنين لها، بدأت الحياة تعود لطبيعتها مرة أخرى.

ولكن لم يستمر هذا الوضع إلا أيام قليلة، وظهر متغير دلتا ودلتا بلس، وبدأت البلدان بأخذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين، والحد من انتشار المتحور.

وأكد العديد من علماء النفس، أن ظهور سلالات من الفيروس التاجي كورونا يعرض الأشخاص للشعور بالعديد من المشاعر السلبية، التي تتسبب في تعرضهم للضغط النفسي والتوتر.

فخيبة الأمل تعد من أبرز هذه المشاعر، فعند الإصابة أو الشك، وظهور أي عرض علي الشخص يتسبب في تعرضه لخيبة الأمل، وأيضا الشعور بالقلق الذي يصاحبه الغضب والإحباط، وخاصة إذا كان الشخص يتبع جميع النصائح الخاصة بالحفاظ علي الصحة والحد من الإصابة، ففقدان هذا الأمل والخوف من العزلة مرة أخرى يتسبب في الشعور بالإحباط والقلق والتوتر الشديد.

وشدد التقرير، علي ضرورة إعطاء الأمل للمواطنين، والحد من انتشار الأخبار السلبية التي تزيد من شعورهم بالقلق والتوتر والإحباط، فهذه المشاعر السلبية قد تكون سبب في الموت المفاجيء، والإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة كالقلب وارتفاع نسبة السكر.

كيف يؤثر الوباء على صحة العقل؟

أكد مكتب الإحصاء للمراقبة الصحية العقلية، أن نسبة كبيرة من المواطنين يعانون من أعراض القلق والاكتئاب بسبب ظهور فيروس كورونا، وبعده متغير دلتا ودلتا بلس، وتظهر عليهم أعراض هذه الأمراض النفسية، كالتوتر الشديد وعدم التركيز والخوف من جميع الأشياء المحيطة.

نصائح للتخلص من المشاكل النفسية خلال متغير دلتا بلس:

-مارس بعض العادات اليومية الصحية، كتناول الأطعمة الصحية ، وممارسة الرياضة ، والحصول على نوم كافي، فهذه الأمور تساعد في الشعور بالراحة النفسية.

-التخلص من القلق عن طريق التأمل والاستماع إلي الموسيقى الهادئة.

-تذكر أنك لست وحيدا، حتي لو كنت معزولًا جسديًا عن الآخرين ، فالتحدث مع المقربين لك عبر استخدام خاصية الفيديو تساعد علي تقرب البعيد وتساعدك في التخلص من المشاعر السلبية المسيطرة علي المخ.