لمكافحة الانتشار السريع لـ"دلتا".. ليبيا تفتح أكبر مركز للتطعيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحاول ليبيا مكافحة جائحة كورونا ومتحوره دلتا بالتوسع في إعطاء اللقاحات للمواطنين بالبلاد.

وشهدت مدينة بنغازي شرق ليبيا، افتتاح ثاني أكبر مراكز التطعيم في البلاد، بالمدينة الرياضية بمجمع سليمان الضراط، بحضور وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، والسيد صقر بوجواري عميد بلدية بنغازي والدكتور حيدر السائح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض وعدد من مسؤولي وزارة الصحة.





ومن جانبه، أكد مدير إدارة الخدمات الصحية في بنغازي، ومسؤول مركز التطعيم ناصر الكاديكي لــ"الخليج 365"، بأن القدرة الاستيعابية للمركز تصل إلى 3000 مواطن يومياً.

وأضاف الكاديكي أنه تم تجهيز المركز بأجهزة متطورة وبمنظومات حديثة من قبل وزارة الصحة، وخلال فترة وجيزة سنستهدف عدد كبير جدا من سكان المدينة حسب تدفق التطعيمات وتوفرها وهي الآن تصل تباعاً إلى مخازننا.

ومن جانبه، أشار المدير التنفيذي للحملة الوطنية للتطعيم، رمضان ميلاد الفيتوري، إلى أنه سيتم استخدام لقاح "سينوفارم" للأعمار السنية من 18عاما وما فوق، موضحا أن التطعيم متاحا لكل المواطنين الليبيين والمقيمين داخل البلدية.





وأكد الفيتوري أن اللجنة الطبية الفرعية أعطت فيما سبق أكثر من 65 ألف جرعة أولى وننتظر وصول الدفعة الثانية من لقاح "أسترازينكا"، من خلال 8 مراكز آخر للتطعيم ببلدية بنغازي.

وفي وقت سابق، قال محمد الغوج، نقيب الأطباء في ليبيا، إن فيروس كورونا المستجد تحور في البلاد، وظهرت حالات كثيرة مصابة بالفيروس المعروف عالمياً بمتحور دلتا، بسبب دخول العديد من العالقين الليبيين على الحدود التونسية إلى ليبيا دون إجراء كشف عليهم، ما أدى إلى انتشار المرض بشكل كبير.

وأشار نقيب الأطباء في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن متحور الدلتا، وإن كان نوعاً من أنواع فيروس كورونا، إلا أن خطورته تنصب في المقام الأول على سرعة انتشاره مقارنة بسابقه، ما يؤدي إلى تفشي المرض بصورة أسرع في الأرجاء الليبية.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 302177 شخصاً، بينهم 81 ألفاً و181 حالة نشطة، ووفاة 4152 شخصاً.



