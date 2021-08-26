هل يمكن تناول المسكنات على معدة فارغة؟

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القاهرة - سامية سيد - تعد الأدوية المسكنة للآلم التى تحتوى على المادة الفعالة " الباراسيتامول" من أكثر العقاقير التى يلجأ إليها المرضى لعلاج الألم فى وقت قصير، ولكن ما المقدار الذي يجب أن تتناوله؟ وهل يمكنك تناوله على معدة فارغة؟

تستخدم هذه المسكنات لعلاج الآلام مثل الصداع وآلام الدورة الشهرية وآلام الظهر أو وجع الأسنان، بالإضافة إلى أعراض البرد والأنفلونزا، ومن الشائع جدًا أن معظمنا لا يتحقق أبدًا من الإرشادات الموجودة على الدواء، ولكن من المهم أن نأخذها وفقًا للقواعد، و يكشف موقع Express الدوافع والامتناع عن تناول تلك العقاقير التى تحتوى على مادة "باراسيتامول".

يمكن إعطاء أقراص تلك المسكنات الشائعة لأي شخص يزيد عمره عن 10 سنوات ولا يعاني من الحساسية ويحتاج إلى مسكن للألم أو علاج لأعراض البرد والأنفلونزا، بالإضافة إلى الأوجاع والآلام، لذا يمكن استخدام الدواء لتقليل درجة الحرارة المرتفعة ويعمل عادة في غضون ساعة.

الجرعات المسوح بها

1.اقرأ دائمًا تعليمات أي دواء تتناوله ، حيث تختلف الجرعات من نوع إلى آخر في بعض الأحيان، مع جميع هذه الفئة من المسكنات، تكون الجرعة المعتادة هي قرص أو قرصين 500 ملج في المرة الواحدة.

2.يجب ألا تتناول تلك الأدوية مع أدوية أخرى، لكنه فى نفس الوقت يكون آمن الاستخدام للنساءالحوامل والمرضعات.

3. يحتاج بعض الأشخاص إلى توخي مزيد من الحذر عند تناوله، حيث يمكن أن يكون لديك حساسية من هذه العقاقير، خاصة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد أو الكلى، أو يتناولون دواء الصرع أو السل.

هل يمكنك تناول هذه الأدوية على معدة فارغة؟

يمكن تناول تلك المسكنات مع الطعام أو بدونه - يمكنك أن تأكل وتشرب بشكل طبيعي، وينص موقع NHS البريطاني على ما يلي: "يمكنك تناوله بأمان على معدة فارغة، وفى بعض الأنواع المحدودة قد ينتج عنه تهيج فى بطانة المعدة، لذا لابد من اتباع الإرشادات المرفقة بكل دواء.