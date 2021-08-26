شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر: نستطيع تطوير لقاحاتنا حال ظهور سلالة لكورونا مقاومة للقاحات فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية، إنه من المحتمل ظهور سلالة من كورونا مقاومة للقاحات، مضيفاً أن فايزر ستكون قادرة على تطوير لقاحات جديدة لمعالجة السلالات المقاومة للقاحات في غضون 95 يومًا من ظهورها، حسبما ذكرت قناة فوكس نيوز.

وأوضح بورلا: "في كل مرة يظهر فيها متغير لكورونا في العالم، يقوم علماؤنا بوضع أيديهم عليه وهم يبحثون لمعرفة ما إذا كان هذا المتغير يمكن أن يفلت من حماية لقاحنا".

وأضاف: "لم نحدد أي سلالة لكورونا مقاومة للقاحات حتى الآن، لكننا نعتقد أنه من المحتمل أن يظهر أحد هذه السلالات في المستقبل".

وتابع قائلاً: "لقد قمنا ببناء خطة مستقبلية من اليوم الذي سنحدد فيه وجود سلالة لكورونا باعتبارها سلالة مثيرة للقلق، سنكون قادرين على الحصول على لقاح مصمم خصيصًا ضد هذا السلالة في غضون 95 يومًا من اكتشافها".

وبحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية فقد كانت روشيل والينسكي - مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها- قد حذرت من أن الفيروس التاجي يمكن أن يتحور ويحتمل أن يتهرب من اللقاحات قريبًا.

وقالت أنجيلا راسموسن، عالمة الفيروسات بجامعة ساسكاتشوان في كندا لصحيفة التليجراف إنه من غير المحتمل أن يتحول الفيروس التاجي إلى سلالة مقاومة للقاحات، مضيفة: "سيتطلب الأمر الكثير من الطفرات في بروتين سبايك لدرجة أن هذا الفيروس لن يعمل بعد الآن".

شدد الأطباء على فعالية اللقاح ضد الفيروس وأشاروا إلى أن صانعي اللقاحات يمكنهم تعديل الصيغ بسرعة لجعل اللقاحات أكثر فعالية ضد المتغيرات.

جدير بالذكر أن شركة فايزر حصلت على الموافقة الكاملة للقاح كورونا من إدارة الغذاء والدواء أول أمس الاثنين.