شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل نظام غذائى لمريض السكر من النوع الثانى.. هذه الأطعمة تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من مرض السكري من النوع 2، فمن المحتمل أنك تعرف أهمية تناول الطعام الصحي للتحكم في مستويات السكر في الدم، حيث يمكن للنظام الغذائي الصحي أن يُبقي الأعراض تحت السيطرة ويجعلك تتحكم في وزنك أيضًا، فمن المهم التقليل من استهلاك النشا والسكر في حالة مرض السكري، ولكن في بعض الأحيان بسبب سوء الفهم، يتجنب الناس أيضًا تناول الأطعمة المغذية، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا" تعرف على ما يجب تناوله واستبعاده من النظام الغذائي لمرضى السكرى.

الأطعمة التي يجب تناولها مع مرض السكري من النوع 2

عندما تعاني من أي حالة صحية، يصبح من المهم بالنسبة لك تناول الأطعمة المغذية، إن تناول الأطعمة الصحية يقلل من أعراض مرض السكري ويساعد الجسم أيضًا على القيام بوظائفه الداخلية بشكل أكثر كفاءة، حيث إن القاعدة الذهبية للأكل الصحي عند المعاناة من أي حالة صحية هي أنه لا يجب أن تقتصر على تناول طعام واحد فقط، بل يجب أن تتناول أطعمة متنوعة غنية بالدهون الصحية والألياف، التى من شأنها أن تمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء لفترة أطول وتجعلك تعزف عن تناول الأطعمة غير الصحية.

بعض خيارات الأطعمة التي يجب أن يتناولها الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 هي:

- الفواكه مثل التفاح والبرتقال والتوت والبطيخ والكمثرى والخوخ.

- الخضار مثل البروكلي والقرنبيط والسبانخ والخيار والحبوب الكاملة

- الشوفان

- البقوليات مثل الفول والعدس

- المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق

- البذور مثل بذور الشيا واليقطين وبذور الكتان

- الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والأسماك والدواجن

- الدهون الصحية للقلب مثل زيت الزيتون والسمسم



حمية البحر المتوسط

الأطعمة التي يجب تجنبها مع مرض السكري من النوع 2:

هناك عدد محدود من الأطعمة التي يحتاج الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري إلى تقييدها أو تناولها بكميات محدودة، هذه الأطعمة تسبب ارتفاعًا فى نسبة السكر في الدم على الفور.

إليك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها:

- اللحوم الدهنية مثل لحم الضأن وجلد الدواجن ولحم الدجاج الداكن

- الألبان كاملة الدسم مثل حليب كامل الدسم والزبدة والجبن

- الحلويات مثل الحلوى والبسكويت والمخبوزات والآيس كريم

- المشروبات المحلاة مثل العصائر المصنعة والصودا ومشروبات الطاقة

- المُحليات مثل السكر الأبيض والبنى والعسل

- الأطعمة المصنعة مثل رقائق البطاطس واللحوم المصنعة والوجبات الجاهزة

أفضل نظام غذائي لمرضى السكر

تعتبر حمية البحر الأبيض المتوسط ​​هي الأفضل للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة وإدارة وزنهم.

وقد تم تصنيف حمية البحر المتوسط ​​كأفضل نظام غذائي شامل لعام 2020 للعام الرابع على التوالي، والذى يعتمد بشكل أساسى على تناول المزيد من الأطعمة النباتية، بما في ذلك الفواكه والخضراوات والبقوليات المجففة والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور وزيت الزيتون.

في هذا النظام الغذائي، يقتصر استهلاك الدجاج والأسماك واللحوم على مرة واحدة في الأسبوع، حتى منتجات الألبان تستهلك باعتدال.

تشير الدراسات إلى أن هذا النظام الغذائي يمكن أن يُعزز طول العمر، ويساعد في إدارة مرض السكري من النوع 2 والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة.