رجل دين إيراني يفجر مفاجأة عن "اختبارات كورونا" في بلاده: خاطئة وفاشلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فجّر رجل الدين الإيراني المتشدد، محمد مهدي صاحب الأمري، الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن فشل الفحوصات التي تجريها السلطات الطبية الإيرانية للكشف عن إصابات كورونا.

وقال صاحب الأمري، وهو مدير معهد الشفاء للطب الإسلامي: "أقسم بالله العظيم لقد أخذنا اختبار كورونا من البرتقال وكانت إيجابية، وكذلك أجرينا الاختبار ذاته على السمك والماعز وأثبت إيجابية الإصابة".

وأضاف: "لقد أخذت فحصوصات (PCR)، وهو من أكثر الفحوص المستخدمة حالياً للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، وقد ثبت أنه إيجابي فيما يتعلق بالبرتقال وكذلك السمك والماعز".

وأوضح وهو يخاطب الحاضرين في محاضرته: "أي شخص منكم أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية لو ذهب الآن لاختبار إصابته بفيروس كورونا فستكون النتيجة إيجابية، كل هذه الفحوصات التي تقوم بها وزارة الصحة خاطئة وفاشلة".

وأشار إلى أن جميع المرضى الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات في إيران بذريعة الإصابة بفيروس كورونا "يموتون أو يواجهون الموت"، بسبب اختبار بعض الأدوية، مضيفاً: "لم يتم تسجيل وفاة شخص بقي في منزله".

وتابع صاحب الأمري "أن نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي قد اعترف في تصريحات سابقة أنهم يختبرون بعض الأدوية والعلاج على المرضى والمصابين وكأنهم حيوانات يختبرون هذه الأدوية على البشر".

وأعلنت الصحة الإيرانية، الخميس، تسجيل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و694 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 4.833.135، كما ارتفعت الوفيات إلى 104.716 حالة.