شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ازاى تحمى نفسك من الجفاف وترطب جسمك فى الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة، نقدم بعض النصائح المهمة للحفاظ على صحة الجلد، والبشرة، وحمايتهم من التعرض للجفاف خلال هذه الأيام، وذلك وفقا لموقع "webmed".

أكد التقرير، أن الحفاظ على نسبة الماء في الجسم من أهم النصائح التي يجب على الشخص القيام بها خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس، وذلك لحمايته من الإصابة بالجفاف.

وأشار التقرير، أن الحفاظ علي ترطيب الجسم خلال ارتفاع درجات حرارة الطقس، يساعد على نقل الدم ودعم الوظائف التي يقوم بها الأعضاء كالمخ والقلب، ولذا عليك الاهتمام بنسبة الماء في الجسم، وخاصة عند التعرض لأشعة الشمس المسببة لزيادة التعرق وفقدان نسبة أكبر من الماء المختزن في الجسم.

وقدم التقرير بعض النصائح المهمة للتعامل مع ارتفاع درجة حرارة الطقس دون التعرض للإصابة بالجفاف، ومنها:

-تناول 3 لتر من الماء يوميا يقلل الإصابة بالجفاف خلال ارتفاع درجة حرارة الطقس.

-الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف كالبرتقال والبطيخ والخيار والخس.

-تناول العصائر الطازجة التي تحتوي علي الألياف.

-الابتعاد قدر الإمكان عن تناول المياه الغازية.

-ابتعد عن التدخين.

-تجنب المشي في أشعة الشمس الشديدة حتي لا تفقد نسبة كبيرة من العرق، ويزيد فرص الإصابة بالجفاف.

-ارتداء الملابس القطنية.

-التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالأملاح لأنها تزيد من فرص اختزان الماء في الجسم.