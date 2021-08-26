استقرار موجة كورونا الثالثة بأفريقيا مع زيادة معدلات التطعيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن الموجة الثالثة لـ"كوفيد-19" في أفريقيا استقرت مع تسارع وتيرة حملة التطعيم البطيئة في القارة.

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إنه تم تسجيل زهاء 248 ألف إصابة جديدة الأسبوع الماضي انخفاضاً من 282 ألفاً منتصف يوليو/تموز، في حين تضاعف عدد التطعيمات ثلاث مرات إلى 13 مليوناً.



وتشهد أفريقيا، التي يقدر عدد سكانها بنحو 1.3 مليار نسمة، موجة ثالثة من الإصابات منذ مايو/أيار، الأمر الذي زاد من الضغوط على النظم الصحية في دول من جنوب أفريقيا إلى تونس وزامبيا والسنغال، حيث معدلات التطعيم أقل بكثير مما هي عليه في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وكانت مبادرة "كوفاكس" المخصصة لضمان توزيع عادل للقاحات، التي تشارك في قيادتها منظمة الصحة العالمية، تأمل في البداية في تطعيم 20% من سكان أفريقيا هذا العام لكن خطتها تعرضت للتأخير.

وأوضحت مويتي أن منظمة الصحة العالمية تأمل الآن في أن تتمكن من تطعيم 10% من سكان أفريقيا بنهاية سبتمبر/أيلول.

وقالت مويتي: "من المقرر وصول 117 مليون جرعة الشهر المقبل وستكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى 34 مليون جرعة إضافية لبلوغ الهدف المنشود".