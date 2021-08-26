تعرف على أهمية إجراء اختبار السل الجلدى

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القاهرة - سامية سيد - اختبار الجلد لمرض السل أو اختبار PPD من الاختبارات التي تحدد ما إذا كان شخص ما قد طور استجابة مناعية للبكتيريا المسببة لمرض السل (TB)، وتتوفر أيضًا اختبارات الدم لمرض السل، لكن اختبار الجلد هو الاختبار المفضل للأطفال دون سن الخامسة، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار السل الجلدى وأهمية إجرائه.

ما هو اختبار الجلد لمرض السل؟

يحدد اختبار الجلد لمرض السل ما إذا كان شخص ما قد طور استجابة مناعية للبكتيريا المسببة لمرض السل (TB) يمكن أن تحدث هذه الاستجابة إذا كان شخص ما مصابًا بالسل حاليًا، أو إذا تعرض له في الماضي، أو إذا تلقى لقاح BCG ضد السل.

وتشير التقديرات إلى أن ثلث سكان العالم مصابون بالسل الكامن، ويموت حوالي 1.3 مليون شخص حول العالم بسبب السل كل عام.

يعتمد اختبار السل الجلدي على حقيقة أن الإصابة ببكتيريا المتفطرة السلية تنتج تفاعلًا جلديًا متأخرًا من نوع فرط الحساسية تجاه مكونات معينة من البكتيريا.

يستخرج المتخصصون الطبيون مكونات الكائن الحي من مزارع مرض السل وهي العناصر الأساسية لمشتق البروتين المنقى (المعروف أيضًا باسم مشتق البروتين المنقى).

تُستخدم مادة PPD لاختبار الجلد لمرض السل ويبدأ رد الفعل في الجلد تجاه السلين PPD عندما ينجذب الجهاز المناعي للخلايا المناعية المتخصصة، التي تسمى الخلايا التائية ، التي يتم تحسسها من خلال العدوى السابقة، إلى موقع الجلد حيث تطلق رسلًا كيميائيًا يسمى اللمفوكينات lymphokines.

تحفز هذه اللمفوكينات التصلب (منطقة صلبة مرتفعة مع هوامش محددة بوضوح في وحول موقع الحقن) من خلال توسع الأوعية المحلية (توسيع قطر الأوعية الدموية) مما يؤدي إلى ترسب السوائل المعروف باسم الوذمة ، وترسب الفيبرين ، وجذب أنواع أخرى من الخلايا الالتهابية في المنطقة.

عادة ما تكون فترة الحضانة من أسبوعين إلى 12 أسبوعًا ضرورية بعد التعرض لبكتيريا السل حتى يكون اختبار PPD إيجابيًا.

يمكن لأي شخص إجراء اختبار السل، ويمكن للأطباء إجراء الاختبار على الرضع أو النساء الحوامل أو المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية دون أي خطر.