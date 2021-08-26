شكرا لقرائتكم تكنولوجيا نظام جديد للسفر بسرعة تتخطى 1000 كيلومتر في الساعة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدرت شركة فيرجين هايبرلوب Virgin Hyperloop مقطع فيديو جديدا يعرض خططها لنظام نقل سيسمح للركاب بالسفر في أنبوب شبه مفرغ، تصل سرعته إلى 670 ميلاً في الساعة ما يعادل 1078 كيلو متر في الساعة.

وتدعي الشركة أن النظام "سيضع حدوداً جديدة للسفر في القرن الحادي والعشرين" ويسمح للناس بالسفر بين المدن في غضون دقائق.

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يتميز التصميم بسلسلة تشبه قطارات المترو من مجموعة من الكبسولات التي تسير داخل أنبوب يتم فيه الحفاظ على بيئة شبه فارغة، وفقاً للفيديو الذي نُشر يوم الاثنين على تويتر.

من خلال القضاء على السحب الديناميكي الهوائي تقريباً، يمكن أن تصل سرعة هذه الأنابيب التي تعمل بالبطارية إلى سرعات تصل إلى 670 ميلاً في الساعة مع استخدام القليل من الطاقة، وفقاً للشركة.

وأوضحت أنه بدلاً من أن تكون تلك الكبسولات متصلة مثل عربات القطار، فإنها ستسافر في قوافل، مما يعني أنه يمكنها التوجه إلى وجهات مختلفة.

يمكن أن تنفصل الكبسولات عن القافلة بطريقة مماثلة للسيارة التي تغادر طريقاً سريعاً على منحدر، وسيكون النظام قادراً على نقل "عشرات الآلاف من الركاب في الساعة، في كل اتجاه"، وفقاً للفيديو.

وعلى الرغم من كل هذه الإثارة، تظل تقنية hyperloops غير مثبتة.

وأكملت الشركة التابعة للملياردير، ريتشارد برانسون، أول اختبار لها مع الركاب في نوفمبر الماضي. كان قد أجرى في السابق أكثر من 400 اختبار شاغر، وفقاً لبيان صحفي للشركة في ذلك الوقت.

وقالت الشركة إنه خلال الاختبار، وصلت سرعة العربة التي تشبه حجرة مغلقة إلى 100 ميل في الساعة فقط على المسار. وقالت شركة فيرجن هايبرلوب، إن مسارها يبلغ طوله 500 متر، مما يحد من السرعة التي يمكن أن تسير بها العربات.

أمام الشركة طريق طويل لتقطعه لتطوير نظام يعمل مثل ذلك الموجود في الفيديو، وفقاً لمارسيلو بلومنفيلد، الزميل الصناعي لإدخال الابتكار في مركز برمنغهام لأبحاث السكك الحديدية والتعليم في إنجلترا.

وقال بلومنفيلد: "هذا ليس ممكناً الآن". "وليست لدينا أي فكرة حتى الآن متى سيكون ذلك ممكنا".

لكن بلومنفيلد يشير إلى أنه حتى قبل أيام قليلة من الرحلة الأولى للأخوين رايت، لم يصدق الناس أن الرجل سيحلق في السماء.

ويعتقد بلومنفيلد أن تقنية هايبرلوب ستدخل حيز التشغيل في مرحلة ما خلال العقود القليلة القادمة، لكن الشركات بحاجة إلى تحديد نوع نظام النقل الذي تحاول تطويره.

فيرجن هايبرلوب ليست وحدها التي تهتم بالتكنولوجيا. حيث الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وسبيس إكس، إيلون ماسك، عن مفهوم لنظام هايبرلوب في عام 2013.

وتأسست شركة Virgin Hyperloop في عام 2014. فيما انضم ريتشارد برانسون، والذي قام بأول رحلة فضاء سياحية في يوليو الماضي، إلى مجلس إدارتها في عام 2017.