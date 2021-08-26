شكرا لقرائتكم ثروات معلمة أنشأت نسخة روسية من "أمازون" تصبح أغنى نساء روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جلست تاتيانا باكالتشوك، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة التجارة الإلكترونية الروسية Wildberries، على عرش ثريات روسيا، وفق التصنيف السنوي الذي تنشره مجلة "فوربس" لأغنى أغنياء العالم.

وفقًا لـ"فوربس"، ارتفعت ثروة باكالتشوك بنسبة 1200٪ على مدار العام إلى 13 مليار دولار.

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في عام 2020، بلغ حجم مبيعات Wildberries نحو 437 مليار روبل (5.9 مليار دولار). واعتبارًا من نهاية مايو، عمل 53000 شخص في Wildberries على أساس دائم أو مؤقت.

ومنذ بداية العام الجاري، ارتفع عدد المستخدمين المسجلين بمقدار ستة ملايين أي ما مجموعه 46 مليونًا، مع ازدهار التجارة الإلكترونية في ظل وباء كورونا.

وقد أسست باكالتشوك، وهي أم لأربعة أطفال ومعلمة لغة إنجليزية سابقة، النسخة الروسية من أمازون من الصفر، وفق ما نشرته عنها مواقع روسية.

وضعت فوربس الرئيسة السابقة لشركة Inteco Management إيلينا باتورينا في المركز الثاني، روسياً، إذ تمكنت مؤخرًا من زيادة رأس مالها عن طريق بيع Inteco إلى Mikail Shishkhanov. وتقدر ثروة باتورينا بنحو 1.3 مليار دولار. وخلال العام الماضي، كتبت وسائل الإعلام الأجنبية عنها 1391 مرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس".

احتلت ليديا ميخائيلوفا، المديرة العامة لشركة اللحوم الروسية Cherkizovo، وعائلتها، المرتبة الثالثة في قائمة فوربس لثريات روسيا. وتقدر ثروتها أيضًا بـ 1.3 مليار دولار. وفي عام 2019، أنتجت مجموعة Cherkizovo ما يصل إلى 1.16 مليون طن من اللحوم بالوزن الحي، وهو ما يمثل 7.6٪ من إجمالي اللحوم المنتجة في روسيا، بحسب "فوربس".

وجاءت إيكاترينا فيدون، ابنة ليونيد فيدون ثاني أكبر مساهم في شركة لوك أويل الروسية العملاقة، في المرتبة الرابعة في القائمة بثروة قدرها 900 مليون دولار، فيما تحتل فالنتينا شنايدر، المالكة المشاركة لسلسلة سوبر ماركت Svetofor، وعائلتها، المرتبة الخامسة في التصنيف بثروة تبلغ 650 مليون دولار.