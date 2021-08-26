شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تسعى للحصول على موافقة FDA على الجرعة الثالثة المعززة للقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى شركة فايزر– بيونتيك للحصول على الموافقة على الجرعة الثالثة المعززة للقاح كورونا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، وقالت فايزر إنها تعتزم استكمال تقديم طلب ترخيص للحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا بحلول نهاية هذا الأسبوع، بحسب موقع "CNN".

وكانت فايزر قد أجرت تجربة 306 من الأشخاص الذين حصلوا على جرعة معززة بين ما يقرب من خمسة إلى ثمانية أشهر بعد الحصول على الجرعة الثانية ووجدت أنها تولد مستويات أعلى من الأجسام المضادة وكانت آمنة، مع أعراض جانبية "خفيفة إلى معتدلة"، ومن الأعراض الأكثر شيوعًا بما في ذلك آلام موقع الحقن ، والتعب ، والصداع ، وآلام العضلات والمفاصل والقشعريرة.

وقالت فايزر إنها ستقدم البيانات إلى الوكالة الأوروبية للأدوية والسلطات التنظيمية الأخرى في جميع أنحاء العالم في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد أن حصلت الشركة يوم الاثنين الماضى على الموافقة النهائية من FDA على لقاح فايزر المكون من جرعتين للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر.

والجرعة الثالثة من اللقاح متاحة أيضًا في الولايات المتحدة لبعض الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر والذين يعانون من نقص المناعة.

أعلن مسئول الصحة الأمريكي مؤخرًا أن الحكومة تخطط لإتاحة جرعات معززة للأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل بعد ثمانية أشهر من تلقي جرعتهم الثانية من لقاحات فايزر وموديرنا.

وأوضح إن الجرعات المنشطة ستبدأ في الأسبوع الذي يبدأ في 20 سبتمبر، في انتظار الموافقة من إدارة الغذاء والدواء والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.