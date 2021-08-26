شكرا لقرائتكم خبر عن اليونسيف تجيب عن أهم 5 أسئلة لـمتغير دلتا بلس.. أبرزها: هل الأطفال الأكثر عدوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسئلة عديدة تطرح عن متغير دلتا بلس متحور كورونا الجديد، منها: هل هو الأشرس؟ أم هو سريع الانتشار؟ هل الأطفال هم الأكثر عرضة للعدوى؟، وهى الأسئلة التى سنتعرف على إجاباتها خلال التقرير المنشور عبر منظمة الـ " unicef."، والتي اهتمت بتوضيح حقيقة هذا المتغير.

تم تسمية متغير دلتا بلس بهذا الاسم من قبل منظمة الصحة العالمية، والسبب أنه سريع الانتشار، فهو متحور من فيروس كورونا التاجي، وانتشر في العديد من الدول بشكل سريع.

ما هو متغير دلتا بلس؟

هل متغير دلتا بلس الأكثر عدوى؟

نعم، يعد متغير دلتا بلس شديد العدوى، حيث إنه معدي أكثر مرتين من السلالات السابقة، ويجب القيام بنفس الاحتياطات السابق ذكرها عند ظهور فيروس كورونا، مثل تجنب الأماكن المزدحمة، والابتعاد عن الآخرين وارتداء القناع أي الكمامة.

هل لقاحات كورونا " COVID-19 " فعالة ضد متغير دلتا بلس؟

نعم.. لا تزال لقاحات COVID-19 المعتمدة من منظمة الصحة العالمية فعالة في الوقاية من متغير دلتا بلس، ولذا عند أخذ اللقاح فأنت تبني أجساما مضادة في جسمك، تحميك قدر الإمكان من الإصابة، حيث تحمي اللقاحات معظم الناس من الإصابة بالمرض، ولكن لا يوجد لقاح فعال بنسبة 100٪ ، ولذا نجد أنه يصاب عدد قليل من الأشخاص الذين تم تطعيمهم، ولكن الأعراض الخاصة بالإصابة تكون معتدلة وليست شرسة.

هل الأطفال أكثر عرضة للإصابة بمتغير دلتا بلس؟

لا يستهدف متغير دلتا الأطفال على وجه التحديد، فنجد أن هناك معدلات متزايدة للإصابة في جميع الفئات العمرية، ومع ذلك فإن متغير دلتا بلس يعد أكثر عدوى من السلالات الأخرى والأشخاص الذين يختلطون اجتماعيًا وأولئك الذين لم يتم تلقيحهم هم أكثر عرضة للإصابة.

كيف يمكنك حماية نفسك وعائلتك من متغير دلتا بلس؟

قدم التقرير العديد من النصائح المهمة لتحقيق الحماية وتقليل فرص الإصابة بمتغير دلتا بلس، ومنها:

-تجنب الأماكن المزدحمة.

-الحفاظ على مسافة بينك وبين الآخرين.

-حافظ على تهوية المنزل.

-ارتدِاء قناع عندما تكون في الأماكن العامة.

-اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون أو بمطهر كحولي.

- احصل على اللقاح المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.