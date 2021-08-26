شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط الأسنان وجلطات القلب والدماغ.. أضرار مرعبة تنتظر «مدخني الشيشة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من خطورة الشيشة والمعسل على صحة المدخنين.
وقال عبر”تويتر”: “المعسل (الشيشة) يومياً يزيد من: ارتجاع المرئ، الكحة، ضيق التنفس، الخفقان، ارتفاع ضغط الدم، التهاب اللثة، تساقط الأسنان، جلطات القلب والدماغ”.
جدير بالذكر أنه رغم من حداثة الأبحاث التي تناولت دخان الشيشة، فإن الدلائل توضح أنها تشكل العديد من المخاطر، حيث:
- يحتوي دخان الشيشة على مستويات عالية من المركبات السامة، ومنها القطران وأول أكسيد الكربون والمعادن الثقيلة ومواد كيميائية مسبِّبة للسرطان (المسرطنات). وفي الواقع، يتعرض مدخنو الشيشة إلى استنشاق أول أكسيد الكربون والدخان أكثر من مدخني السجائر.
- وكما هو الحال مع تدخين السجائر، يرتبط تدخين الشيشة بسرطانات الرئة والفم وأمراض القلب وأمراض أخرى خطيرة.
- ويحتوي دخان الشيشة على نفس كمية النيكوتين تقريبًا الموجودة في دخان السجائر، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إدمان التبغ.
- كما ينطوي دخان الشيشة على العديد من المخاطر المرتبطة بالتدخين السلبي.
- ويمكن أن يؤدي تدخين الشيشة من قبل السيدات الحوامل إلى إنجاب أطفال منخفضي الوزن عند الولادة.
- وقد لا يتم تنظيف أنابيب الشيشة الموجودة في حانات ومقاهي الشيشة بطريقة صحيحة، مما يزيد من خطورة انتشار الأمراض المعدية.
كانت هذه تفاصيل خبر تساقط الأسنان وجلطات القلب والدماغ.. أضرار مرعبة تنتظر «مدخني الشيشة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.