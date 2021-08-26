شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط الأسنان وجلطات القلب والدماغ.. أضرار مرعبة تنتظر «مدخني الشيشة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من خطورة الشيشة والمعسل على صحة المدخنين.

وقال عبر”تويتر”: “المعسل (الشيشة) يومياً يزيد من: ارتجاع المرئ، الكحة، ضيق التنفس، الخفقان، ارتفاع ضغط الدم، التهاب اللثة، تساقط الأسنان، جلطات القلب والدماغ”.

جدير بالذكر أنه رغم من حداثة الأبحاث التي تناولت دخان الشيشة، فإن الدلائل توضح أنها تشكل العديد من المخاطر، حيث: