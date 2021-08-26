الإمارات تعلن شفاء 1576 إصابة جديدة من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الإمارات إجراء 306,873 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الفحوصات الجديدة ساهمت في الكشف عن 991 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 713,402 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2031 حالة.



‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1576 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 697,419 حالة.

