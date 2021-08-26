كورونا في ليبيا.. 1722 إصابة جديدة و26 وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 1722 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فضلا عن 26 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 658 إصابة و317 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 15 وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 302 ألف و177 شخصاً، بينهم 81 ألفاً و181 حالة نشطة، ووفاة 4152 شخصاً.







وفي وقت سابق، قال محمد الغوج، نقيب الأطباء في ليبيا، إن فيروس كورونا المستجد تحور في البلاد، وظهرت حالات كثيرة مصابة بالفيروس المعروف عالمياً بمتحور دلتا، بسبب دخول العديد من العالقين الليبيين على الحدود التونسية إلى ليبيا دون إجراء كشف عليهم، ما أدى إلى انتشار المرض بشكل كبير.

وأشار نقيب الأطباء في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن متحور الدلتا، وإن كان نوعاً من أنواع فيروس كورونا، إلا أن خطورته تنصب في المقام الأول على سرعة انتشاره مقارنة بسابقه، ما يؤدي إلى تفشي المرض بصورة أسرع في الأرجاء الليبية.