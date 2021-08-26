شكرا لقرائتكم خبر عن موديرنا تتقدم بطلب للحصول على موافقة FDA النهائية على لقاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أنها انتهت من تقدمها بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" للحصول على الموافقة الكاملة على لقاح كورونا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، بحسب موقع "CNN" الأمريكي.

سيكون لقاح موديرنا هو الثاني الذي سوف توافق عليه إدارة الغذاء والدواء بصورة نهائية، بعد أن وافقت الإدارة على لقاح فايزر للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا، مما فتح الباب لمزيد من موافقات اللقاحات.

وقالت موديرنا إنها بدأت في تقديم البيانات الخاصة بطلب ترخيص المستحضرات الدوائية الحيوية، أو BLA ، إلى إدارة الغذاء والدواء منذ يونيو الماضى، مضيفة أنها طلبت مراجعة الأولوية للقاح من إدارة الغذاء والدواء مؤخراً.

وقال الدكتور بيتر ماركس، مدير مركز تقييم وبحوث البيولوجيا التابع لإدارة الغذاء والدواء، إن الإدارة تعمل على مدار الساعة لإجراء التحليلات الخاصة بها وتفتيش المرافق، واستكمال جميع الأعمال نفسها التي ستقوم بها قبل أي موافقة تقوم بها.

ومن جانبه أكد ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، أن التقدم للحصول على ترخيص المستحضرات الدوائية الحيوية BLA للقاح كورونا، معلم مهم في معركتنا ضد كورونا."

جدير بالذكر أن لقاح موديرنا لكورونا متاح حاليًا بموجب ترخيص الاستخدام الطارئ للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر في الولايات المتحدة.