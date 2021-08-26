صحة ورشاقة

ليبيا.. سجيل 1722 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الخميس، تسجيل 1722 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فضلا عن 26 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

 

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 658 إصابة و317 حالة شفاء، فيما شهدت المنطقة الغربية التي تقع فيها المدينة 15 وفاة.

 

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 302 ألف و177 شخصاً، بينهم 81 ألفاً و181 حالة نشطة، ووفاة 4152 شخصاً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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