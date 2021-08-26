محمد الفلاح - الخميس 26 أغسطس 2021

مرض السكر أحد أشهر أمراض العصر الحديث، وأطلق عليه عدد من الأطباء والخبراء اسم "القاتل الصامت"، لأنه قد لا تظهر أعراضه لفترات طويلة، ولا يعرف الكثير من الناس حتى أنهم معرضون لخطر الإصابة بهذه الحالة ويمكن أن يسبب تفاقم الحالة تدهور الحالة الصحية للشخص، التي قد تصل إلى حد تسببه في الوفاة.



والسكري من النوع الثاني هو النوع الأكثر شيوعا من مرض السكري وهو ناتج عن كفاح الجسم لإنتاج ما يكفي من هرمون الإنسولين، أو أن الجسم لا يتفاعل مع الإنسولين.

والإنسولين ضروري لتحويل السكر في الدم إلى طاقة قابلة للاستخدام. ومن دون كمية كافية من الهرمون، يمكن أن تستمر كمية السكر في الدم في الارتفاع، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو تلف الأعصاب.

وقد لا تعرف بالضرورة ما إذا كنت مصابا بمرض السكري، لأن بعض الأعراض خفية حقا، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضحت المؤسسة أن إحدى العلامات "الصامتة" الأكثر شيوعا لارتفاع نسبة السكر في الدم هي كثرة التبول.

ويجد بعض مرضى السكري أنهم يقومون "برحلات" أكثر إلى المرحاض أثناء الليل. وهي علامة منذرة إذا استمر المريض في التبول بكثرة حتى عند الحد من تناول السوائل.

وهناك 10 أعراض "صامتة" لمرض السكري، يجب معرفتها..

1- كثرة التبول

2- العطش الشديد

3- الجوع الشديد

4- ضعف / تعب

5- خدر وتنميل الأطراف

6-رؤية ضبابية

7- حكة في الجلد

8- بطء التئام الجروح

9- تقلب المزاج

10-التهابات المسالك البولية المتكررة

ويجب عليك التحدث إلى الطبيب على الفور إذا كنت قلقا بشأن العلامات التحذيرية لمرض السكري.

وإذا تُركت الأعراض دون علاج، فإنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتات الدماغية، وكذلك بعض السرطانات ومشاكل الكلى.

ويمكن تقليل خطر الإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم عن طريق إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة. ومن المهم تناول نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وإذا كنت تعاني من بعض هذه الأعراض الخفية، فحاول اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات من البروتين والخضروات ذات الأوراق الخضراء. وتجنب المشروبات السكرية وشرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء لبضعة أيام لمعرفة ما إذا كانت هذه الأعراض تتحسن.