شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 6 تمارين رياضية لمرضى السكر.. منها الدراجات والمشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلب التعايش مع مرض السكري من النوع الثانى تغييرات جوهرية في نمط الحياة، وبقدر أهمية النظام الغذائي الجيد لمرضى السكر، فإن التمارين الرياضية ضرورية أيضًا وتساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، في هذا التقرير نتعرف على أفضل 6 تمارين رياضية لمرضى السكرى، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

كيف تفيد التمارين الرياضية مرضى السكر؟

ممارسة الرياضة مع مرض السكري تفيد في تقليل الوزن والالتهابات في الجسم، حيث إنها تساعد فى انخفاض الوزن بنسبة 5-10٪ وتحسين مستويات اللياقة البدنية يمكن أن يؤدي إلى استخدام فعال للأنسولين بالجسم، علاوة على تحسين القدرة على التحمل والمرونة والتخلص من التوتر والضغط النفسى.

أفضل 6 تمارين رياضية لمرضى السكر:المشي

إن المشى آلاف من الخطوات يوميًا هو أفضل طريقة للبقاء نشيطًا، وبالنسبة لمرضى السكر، يمكن أن يعزز المشى التحكم في الوزن ويحمى من مضاعفات السكر على القلب والأوعية الدموية.

ركوب الدراجات

ركوب الدراجات هو تمرين هوائي رائع منخفض التأثير يمكن أن يقلل أيضًا من مستويات السكر في الدم، ويمكن أن يساعد أيضًا في التعامل مع الاعتلال العصبي السكري والأعراض ذات الصلة.

تمارين عالية الكثافة HIIT

التدريب المتواتر عالي الكثافة عبارة عن القيام بمجموعة من التمارين الرياضية في أقل وقت بمضاعفة المجهود، يمكنك إجراء جلسة تمارين مدتها 20 دقيقة، أثبتت الدراسات أنها تحسن عملية التمثيل الغذائى وحساسية الأنسولين مع مرض السكري من النوع 2.

تمارين البيلاتيس

البيلاتس ، وهو شكل من أشكال التمارين الرياضية التي تعمل على تحسين القوة والتوازن، يمكن أيضًا أن يحسن قراءات جلوكوز الدم، وقد أظهرت الدراسات أنه مفيد جدا للنساء المصابات بداء السكري من النوع الثانى.

اليوجا

يمكن أن تكون ممارسة اليوجا بانتظام مقياسًا جيدًا لموازنة مستويات السكر في الدم وإدارة قراءات الكوليسترول والوزن، كما يمكن أن يؤدي تعلم وضعية الجسم الصحيحة وتحسين التنفس إلى تخفيف التوتر.

تدريب المقاومة

أظهرت الدراسات أن تمارين المقاومة يمكن أن تزيد من كتلة العضلات وتحسن مقاومة الأنسولين، إذا كنت مبتدئًا ، ابدأ باستخدام الأوزان الخفيفة وأربطة الجسم.

إذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات السكر في الدم ، تذكر أن تخطط لوجباتك قبل التمرين وبعده جيدًا، ووقت التمرين جيدًا ، وتوقف مؤقتًا عند ظهور أي علامة على عدم الراحة أو زيادة السكر.