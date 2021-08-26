5 أطعمة تصيبك بالأرق 

بيروت - نادين محمد -

التوتر والقلق أصبحا شائعين مثل نزلات البرد. في حالة اضطرابات النوم ، من الضروري استشارة خبير بمجرد أن تبدأ ظهور الأعراض؛ كذلك، للطعام الذي نتناوله تأثير كبير على النوم؛ لذا ما يمكنك فعله هو تجنب تلك الأطعمة والمشروبات التي تعيق النوم.

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أطعمة تعيق النوم

1- الشوكولاتة:

من كان يعلم أن هذه الوجبة الخفيفة المريحة في وقت متأخر من الليل يمكن أن تؤثر على النوم. تحتوي الشوكولاتة على مادة الكافيين ، وهو أسوأ شيء يمكن أن تتناوله قبل النوم. ليس فقط الشوكولاتة ، تجنبي جميع الأطعمة المحتوية على الكافيين ، مثل الشاي والقهوة ومعززات الطاقة ، قبل 4-6 ساعات من موعد نومك.

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2- الجبن:

من الأطعمة الأخرى التي تفسد نومك، يحتوي الجبن على مستويات عالية من التيرامين ، وهو حمض أميني يجعلنا نشعر باليقظة. هذا ينبه الغدد الكظرية لدينا لإنتاج الكورتيزول ، الذي يجعلنا يقظين.

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3- الكاري:

الأطعمة الحارة مثل الكاري والصلصات الحارة والخردل تحتوي على مادة كيميائية ترفع درجة حرارة الجسم ما يتعارض مع النوم.

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4- الآيس كريم:

يعاني النوم من مشكلة مع كل شيء يتعلق بالسكر ، مثل الآيس كريم والبسكويت والكعك وما إلى ذلك. يؤدي السكر إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم الذي يؤثر على النوم بسبب أنه يحفز إفراز هرمون الكورتيزول ، مما يسبب الأرق.

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5- رقائق البطاطس:

تمامًا مثل السكر ، فإن الإفراط في الملح أيضًا يضر بالنوم الجيد. أظهرت دراسة أجرتها الجمعية الأوروبية لطب الغدد الصماء أن الأطعمة المالحة هي من بين أسوأ الأطعمة التي يمكنك وضعها في جسمك قبل الاسترخاء طوال اليوم. تسبب هذه الأطعمة نومًا متقطعًا ، لذلك يجب تجنبها قبل 2-3 ساعات من موعد النوم.

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