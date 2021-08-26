شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تعرض الأطفال للتدخين السلبي يزيد من خطر إصابتهم بالتهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل الروماتويدي هو اضطراب مناعي ذاتي مكتسب يسبب الألم والتورم وتصلب المفاصل، وهى حالة تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي المفاصل، وتشير دراسة جديدة، إلى وجود صلة قوية جدًا بين التدخين السلبي وتطور التهاب المفاصل الروماتويدي لدى الأطفال، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "إكسبريس".

اكتشف الباحثون في الدراسة أن النساء اللواتي تعرضن للتدخين السلبي في فترة الطفولة نتيجة تدخين والديهم لديهن خطر أعلى بنسبة 75 في المائة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

من جانبها، قالت الدكتورة ميلينا جيانفرانشيسكو أحد المشاركين فى الدراسة "النتائج تؤكد أهمية الحد من التعرض لدخان السجائر لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض مثل التهاب المفاصل الروماتويدى".



تاثير التدخين السلبي على الاطفال

تسلط الدراسة الضوء أيضًا على الحاجة إلى التركيز ليس فقط على عادات التدخين الشخصية، ولكن أيضًا على المصادر الأخرى للتعرض للدخان السلبي.

شاركت 90 ألف امرأة في الدراسة التي نُشرت في مجلة "Arthritis and Rheumatology" في عام 1989، ما بين سن 25 و42 سنة ولم يدخن ما يقرب من الثلثين، ومع ذلك، قال 65 في المائة منهم إن والديهم دخنوا خلال طفولتهم.

على مدى العقود الثلاثة التالية، وجد الباحثون أن 350 من النساء المشاركات في الدراسة أصبن بالتهاب المفاصل الروماتويدي.



التهاب المفاصل

يقول المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور كازوكي يوشيدا، إن التدخين السلبي يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدى، لأنه يُسبب تهيج الرئتين وتكوين بروتينات غير طبيعية، بينما ينتج جهاز المناعة أجسامًا مضادة في محاولة لمهاجمة هذه البروتينات غير الطبيعية، ويمكن أن ينتشر رد الفعل المناعي هذا إلى أجهزة الجسم الأخرى ويهاجم الأنسجة الطبيعية بما في ذلك المفاصل.

ولعل أحد قيود هذه الدراسة هو أن البيانات مقصورة على النساء فقط، وهذا يعني أن هذه النتائج لا يمكن تعميمها على الذكور.

ما الذي يسبب التهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا؟

يميل التهاب المفاصل الروماتويدي إلى التطور من سن الأربعين، كما يصاب به الأشخاص الذين يعانون من السمنة بشكل أكبر، تم ربط التهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا بتناول الكثير من اللحوم الحمراء.