شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال.. 4 فوائد صحية لإتباع النظام الغذائي النباتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالأطعمة النباتية الجميع على البقاء بصحة جيدة، وتناول المزيد من الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة مهم بشكل خاص للرجال للوقاية من أمراض القلب والسكر، حيث تشير الإحصاءات إلى أن الرجال أكثر عرضة لسرطان القولون وأمراض الجهاز التنفسي السفلي أكثر من النساء.

وأكد التقرير المنشور في موقع " eatthis"، أنه يمكن للرجال تحسين صحتهم عن طريق إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة، وتشمل الإقلاع عن التدخين، وزيادة الحركة، والحفاظ على وزن صحي، كلها طرق لتقليل مخاطر الوفاة المبكرة.

أمراض القلب:

تشير الأبحاث إلى أن الأنماط الغذائية النباتية قد تقلل حالات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية (CHD) بنسبة 40٪، ترتبط الأطعمة مثل الخضراوات الورقية والحبوب الكاملة والبقوليات بانخفاض ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي للنوبات القلبية والسكتات الدماغية .

تميل الأطعمة النباتية أيضًا إلى أن تكون أقل في الدهون المشبعة من الأطعمة المصنوعة من المنتجات الحيوانية، تبين أن استبدال مصادر الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة، مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام عن طريق رفع الكوليسترول "الجيد" وخفض مستويات الكوليسترول الضار.

أمراض السرطان:

السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة لدى كل من الرجال والنساء في الولايات المتحدة بعد أمراض القلب، وأشارت جمعية السرطان الأمريكية إلى أن معظم الطرق التي تقلل من احتمالية الإصابة بالسرطان تشمل ممارسة النشاط البدني واتباع نمط الأكل الصحي، حيث تتركز الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، ومجموعة متنوعة من الخضراوات الورقية والبقول والفلفل والجزر والفواكه والحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز البني.

داء السكري من النوع 2

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن الرجال أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري غير المشخص من النساء، في معظم الحالات، يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع 2 عن طريق ممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي وتناول المزيد من الأطعمة النباتية الغنية بالألياف، مثل البقوليات والمكسرات والبذور والفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة قد تساعد أيضًا في الوقاية من مرض السكري من النوع 2 والتحكم فيه.

التحكم فى الوزن:

تؤدى زيادة الوزن أو السمنة للمزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الكبد الدهنية وحصوات المرارة وتوقف التنفس أثناء النوم وأمراض الكلى وبعض أنواع السرطان، يمكن أن يساعد دمج المزيد من الأطعمة النباتية في خطة الوجبات الأسبوعية بالتحكم في الوزن.