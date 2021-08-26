تخلصي من الكرش بهذا المشروب السحري

بيروت - نادين محمد - تتكوّن دهون البطن نتيجة أسباب كثيرة، من بينها: الوراثة، سوء التغذية، الإجهاد، عدم ممارسة الرياضة... ولا تُعتبر هذه الدهون مشكلة جمالية فقط، لأنها قد تؤدي الى أمراض عديدة وخطرة. لذلك، من الأفضل التخلص منها، إلا أن المهمة ليست بهذه البساطة، لذلك سنقدم إليك طريقة تحضير مشروب طبيعي ذي نتائج مذهلة في القضاء على دهون البطن بشكل نهائي.

المكونات

كوب من الماء.

بضع شرائح من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من النعناع اليابس.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر.

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طريقة التحضير

في إناء على النار، ضعي الماء واتركيه الى أن يغلي. من ثم، أضيفي تدريجياً كلاً من: الزنجبيل والقرفة والنعناع والكمون والشاي الأخضر. حركي المكونات جيداً واتركيها تغلي لمدة ثلاث دقائق. بعدها، انزعي المزيج عن النار، صفيه، واشربيه بعد وجبة العشاء بمدة نصف ساعة.

فوائد

يحتوي هذا المشروب على مكونات معروفة بخصائصها في تذويب الدهون، لا سيما دهون البطن، نوجزها في ما يلي:

يعمل على مكافحة تكوّن دهون البطن ويحد من الشهية.

يعزز سرعة التمثيل الغذائي، مما يساعد في حرق مزيد من السعرات الحرارية.

يسهل عملية الهضم، يعزز الأيض، ويرفع معدل حرق الدهون في الجسم.

يشتمل على مضادات أكسدة تحمي خلايا الجسم من التلف، إضافة الى مادة البوليفينول المعززة لعملية التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن.

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